Mughini: Non so se avrà ragione il mio amico Cassano

Il campionato è fermo, la sua Juventus è ai box di riparazione dopo un anno difficile ed in attesa di una nuova rivoluzione ma Giampiero Mughini si consola con gli Europei. Il giornalista-scrittore di fede bianconera è rimasto estasiato dal debutto degli azzurri di Mancini. Si è emozionato all’inno ed ha esultato per il 3-0 alla Turchia che ha fatto impazzire tutti ma non vuole sbilanciarsi ancora a lungo termine, ricordando anche le parole di Cassano.

Per Cassano l’Italia non ha mai affrontato le big d’Europa

Mughini, in una lettera aperta a Dagospia, non sa dire se questo perentorio 3-0 sia una palmare risposta al quesito che noi tutti ci poniamo e dice: “Se questa nazionale azzurra sia senz’altro una squadra la cui qualità e la cui compattezza la rende una squadra che aspira legittimamente a vincere gli Europei, o se non abbia invece ragione il puntuto Antonio Cassano mio amico nel dire che questa squadra non ha incontrato finora un avversario di vaglia e che a quel punto saranno dolori. Non so affatto se questa Turchia che abbiamo dominato in lungo e in largo per 90 minuti sia una squadra media o men che media”.

Per Mughini l’Italia è piena di primattori

Mughini sostiene però che i campioni ci sono: “Di certo la nostra squadra c’è, e non è neppure vero che sia sprovvista di primattori. Donnarumma a parte, non sono forse dei primattori Jorginho, il dottor Chiellini, il Bernardi com’è oggi, uno spumeggiante Spinazzola che sulla fascia sinistra è stato costantemente un castigo di Dio? E poi c’è che tutti loro hanno l’aria di essere sodali e amici. Di certo questo abbiamo visto in campo, ed era un campo che ci commuoveva perché finalmente l’arte di dare dei calci a una palla era circondata da un pubblico festante. La prima volta da poco meno di due anni”.

SPORTEVAI | 12-06-2021 08:39