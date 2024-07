Da Tokyo a Parigi: com’è messa l’Italia a medaglie? Il dato che esalta: abbiamo triplicato gli ori

Il primo confronto tra i Giochi 2020 e quelli di Parigi ci vede sostanzialmente allineati: 13 volte a podio in Francia, 15 in Giappone. La bella notizia? Abbiamo triplicato gli ori

Le previsioni della vigilia erano ottime. E ottime significa qualcosa di più che ottimiste: l’Italia va a Parigi per riscrivere il record di medaglie. Punto. 40 volte sul podio a Tokyo 2020, per le Olimpiadi francesi una aspettativa oscillante. Tra le 40 e le 50 medaglie.

Al quinto giorno – in corso – di Giochi quale bilancio possiamo trarre? Siamo in linea con i risultati del Giappone? Meglio o peggio? Siamo in linea. Un paio di medaglie in meno. Ma anche un dato che ci esalta: gli ori sono triplicati. Proviamo a capirci qualcosa.

Tokyo e Parigi, un primo confronto

Resta un parallelismo privo di scientificità, sia chiaro. Il confronto giornaliero non restituisce certezze ma serve per affinare le previsioni. Ed è inteso che – tra debacle ed exploit – i protagonisti olimpici non sono mai gli stessi.

È possibile, invece, provare a capire l’incidenza di questa o quella disciplina nella staffetta ideale tra Giochi. Quello che sappiamo.

Giappone 2020: 15 medaglie in 5 giorni

Quindici medaglie a casa Italia tra il 24 e il 28 luglio, ovvero i primi cinque giorni delle Olimpiadi giapponesi. Un oro, sei argenti e otto bronzi. L’unico primo posto nel taekwondo con Vito Dell’Aquila. Quattro medaglie dalla scherma, tre dal nuoto e due da pesi e judo. Poi ciclismo, tiro a volo e canottaggio. Il dettaglio

24 Luglio

Scherma Sciabola individuale

LUIGI SAMELE

Argento

Taekwondo – 58 kg

VITO DELL’AQUILA

Oro

25 Luglio

Ciclismo Strada Individuale in linea

ELISA LONGO BORGHINI

Bronzo

Pesi 67 kg

MIRKO ZANNI

Bronzo

Judo 52 kg

ODETTE GIUFFRIDA

Bronzo

26 Luglio

Nuoto 100 rana

NICOLO’ MARTINENGHI

Bronzo

Scherma Fioretto individuale

DANIELE GAROZZO

Argento

Tiro a Volo skeet

DIANA BACOSI

Argento

Nuoto 4×100 stile libero

Argento

27 Luglio

Judo 63 kg

MARIA CENTRACCHIO

Bronzo

Pesi 64 kg

GIORGIA BORDIGNON

Argento

Scherma spada a squadre donne

Bronzo

28 Luglio

Canottaggio 4 senza (4-)

Bronzo

Scherma Sciabola a squadre

Argento

Nuoto 200 farfalla

FEDERICO BURDISSO

Bronzo

Francia 2024: 13 medaglie in 5 giorni

Il medagliere azzurro ai Giochi in corso: tredici le medaglie azzurre a Parigi 2024.Salgono gli ori: tre complessivi, due dal nuoto e uno dalla spada femminile. Quattro medaglie dal nuoto, tre dalla scherma e dal tiro (a segno e a volo). Una a testa da ciclismo, ginnastica artistica e canottaggio.

27 luglio

Ciclismo crono individuale

Filippo Ganna

Argento

Scherma Sciabola individuale

Luigi Samele

Bronzo

Nuoto 4×100 sl

Bronzo

28 luglio

Tiro a segno Pistola a.c. 10 m

Federico Nilo Maldini

Argento

Paolo Monna

Bronzo

Nuoto 100 rana

Nicolò Martinenghi

Oro

29 luglio

Nuoto 100 dorso

Thomas Ceccon

Oro

Scherma Fioretto individuale

Filippo Macchi

Argento

30 luglio

Ginnastica Artistica a squadre

Argento

Nuoto 800 sl

Gregorio Paltrinieri

Bronzo

Scherma spada a squadre femminile

Oro

31 luglio

Canottaggio 4 con

Argento

Tiro a volo trap

Silvana Stanco

Argento