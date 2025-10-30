Pagelle Cagliari-Sassuolo 1-2, top e flop: decidono Laurienté e Pinamonti, non basta Esposito

I neroverdi ritrovano la vittoria dopo la sconfitta con la Roma, agganciando l'Atalanta in classifica: Grosso vince anche senza l'infortunato Berardi. Quarto ko per Pisacane

Il Sassuolo di Fabio Grosso dimentica il ko con la Roma e batte a domicilio il Cagliari di Pisacane, nel match valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Decisive le reti di Laurienté e Pinamonti, con il gol di Sebastiano Esposito che non basta ai padroni di casa per strappare almeno un punto tra le mura amiche. Entriamo nel dettaglio di top e flop della sfida andata in scena in questo turno infrasettimanale.

Cagliari-Sassuolo 1-2: Laurienté e Pinamonti non fanno rimpiangere Berardi, non basta Esposito

Primo tempo povero di emozioni all’Unipol Domus, dove l’unico vero squillo è firmato Sebastiano Esposito, a cui viene annullato il gol del possibile vantaggio al minuto 27. Cross interessante dalla destra di Palestra, che trova la spizzata di Borrelli e poi la zampata vincente del ragazzo scuola Inter. Tutto fermo, la bandierina dell’assistente vanifica il tentativo dell’attaccante originario di Castellammare, che non va a segno da oltre 280 giorni in Serie A. Il Var conferma e si resta sullo 0-0 fino all’intervallo.

La ripresa, però, si apre con il gioiello di Armand Laurienté, che apre il piatto destro su punizione e scavalca la barriera, lasciando di sasso Elia Caprile. 1-0 per il Sassuolo di Fabio Grosso, bravo a sbloccare una gara non facile. La risposta dei padroni di casa è affidata al piede di Zappa, che scheggia la traversa dai 20 metri, spaventando Muric.

Al 66′, neroverdi spietati: palla persa dal Cagliari sulla trequarti difensiva, Volpato serve Pinamonti, che sposta la palla e spiazza Caprile con il sinistro. Conclusione vincente e 2-0 per gli emiliani. La squadra di Pisacane, però, beneficia dei cambi e riapre il match sull’asse Felici-Esposito, con il numero 94 dei sardi che interrompe il suo digiuno di gol con un sinistro sotto misura.

Nonostante l’assalto finale dei rossoblù, il Sassuolo resiste e porta a casa una vittoria di capitale importanza, su un campo mai banale. Neroverdi che salgono così a quota 13, agganciando l’Atalanta di Juric in classifica. Quarto ko in questa Serie A per l’undici di Pisacane.

Top e Flop del Cagliari

TOP

Esposito voto 6,5: Ne segna due, gliene convalidano uno. Prima il gol annullato al 27′, poi la rete che riapre la partita nella seconda frazione. Bella la zampata vincente sull’assist di Felici.

voto 6,5: Ne segna due, gliene convalidano uno. Prima il gol annullato al 27′, poi la rete che riapre la partita nella seconda frazione. Bella la zampata vincente sull’assist di Felici. Felici voto 6,5: Dà continuità al suo momento positivo, entrando alla grande nella ripresa e servendo ad Esposito il pallone dell’1-2 rossoblù.

voto 6,5: Dà continuità al suo momento positivo, entrando alla grande nella ripresa e servendo ad Esposito il pallone dell’1-2 rossoblù. Palestra voto 6,5: Tra i più positivi dei suoi, ancora una volta. Prima disegna il cross del possibile 1-0 di Esposito e poi va vicino alla gioia personale in avvio di ripresa. Gamba e qualità al servizio dei compagni.

FLOP

Idrissi voto 5,5: Spinge con buona continuità sulla corsia mancina, ma si dimostra piuttosto acerbo sul profilo tecnico. Tanti errori in appoggio a ridosso dell’area avversaria.

voto 5,5: Spinge con buona continuità sulla corsia mancina, ma si dimostra piuttosto acerbo sul profilo tecnico. Tanti errori in appoggio a ridosso dell’area avversaria. Obert voto 5: Soffre la fisicità di Pinamonti e fatica a leggere gli inserimenti dei centrocampisti del Sassuolo, innervosendosi oltremodo nella seconda frazione. Ammonito, era diffidato, salterà il prossimo impegno della squadra di Pisacane.

voto 5: Soffre la fisicità di Pinamonti e fatica a leggere gli inserimenti dei centrocampisti del Sassuolo, innervosendosi oltremodo nella seconda frazione. Ammonito, era diffidato, salterà il prossimo impegno della squadra di Pisacane. Folorunsho voto 5,5: Prova a far valere la sua fisicità, ma mette in mostra un passo sempre troppo cadenzato per i ritmi di questa Serie A. Viene richiamato in panchina prima del previsto.

Top e Flop del Sassuolo

TOP

Laurienté voto 7: La sua punizione vale il prezzo del biglietto. Si accende a sprazzi, ma risponde presente nei momenti decisivi del match.

voto 7: La sua punizione vale il prezzo del biglietto. Si accende a sprazzi, ma risponde presente nei momenti decisivi del match. Pinamonti voto 6,5: Partita di sofferenza tra Zé Pedro e Obert, ma gli basta una palla buona per punire Caprile e siglare il raddoppio del Sassuolo. Freddissimo nella gestione della sfera sull’assist di Volpato.

voto 6,5: Partita di sofferenza tra Zé Pedro e Obert, ma gli basta una palla buona per punire Caprile e siglare il raddoppio del Sassuolo. Freddissimo nella gestione della sfera sull’assist di Volpato. Matic voto 6,5: Cresce la sua condizione e si vede. Cervello e geometrie, sempre al posto giusto al momento giusto. L’ex Roma fa la voce grossa in Sardegna.

FLOP