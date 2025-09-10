Monte ingaggi di Serie A, la classifica 2025-26: le squadre che spendono di più e meno, i calciatori più pagati

La graduatoria delle squadre di Serie A in base al totale degli ingaggi lordi dei calciatori. In vetta l'Inter, in fondo Pisa e Lecce

La Serie A 2025-26 costa ai venti club circa 1,2 miliardi di euro in stipendi per i calciatori. Questa è la somma del monte ingaggi delle squadre del campionato italiano, al lordo delle trattenute fiscali ma al netto di bonus che incidono ugualmente e in modo non marginale sui bilanci. La Serie A da tempo ormai non è può più fregiarsi della fama di “campionato più bello del mondo”, capace di attrarre i migliori calciatori e pagarli più che all’estero. La Serie A ha palesemente ridotto gli ingaggi e oggi arrivano o vecchie glorie o giovani di prospettiva destinati nel giro di uno o due anni a finire in qualche club di Premier, della Liga o addirittura nel munifico campionato arabo. Segno di un mondo che sta cambiando è che la classifica del monte ingaggi, croce dei club italiani, non è più dominata dalla Juve ma dall’Inter e che nuove realtà come il Como stanno rapidamente scalando la gerarchia. In questa classifica, desunta in larga parte dalle analisi del sito Capology.com, si vede chiaramente come il club nerazzurro con i suoi 140 milioni lordi di ingaggi sia quello che paghi di più i giocatori della sua nutrita rosa. La Juve, complici le sforbiciate di Comolli è scesa al secondo posto con 126 milioni all’anno, 12 dei quali spesi per un solo giocatore (Dusan Vlahovic). Al terzo posto appare il Napoli che ha messo in rosa giocatori importanti e costosi come De Bruyne e Hojlund abituati agli stipendi dorati della Premier. Quarta quasi a pari merito la Roma e via via tutte le altre. Spicca all’undicesimo posto il Como che ha già un monte ingaggi del livello di una blasonata come il Bologna e le neopromosse Sassuolo e Cremonese che spendono molto più di squadre storiche come Genoa, Cagliari e Verona.

Club Monteingaggi lordo

Mln € Inter 140 Juventus 126 Napoli 111 Roma 109 Milan 95 Lazio 77 Atalanta 60 Fiorentina 60 Torino 51 Bologna 45 Como 45 Sassuolo 39 Cremonese 34 Genoa 30 Cagliari 28 Verona 27 Parma 26 Udinese 25 Lecce 20 Pisa 20

Classifica dei giocatori con l’ingaggio più alto

Nella top ten dei calciatori più pagati della Serie A, sempre secondo il portale Capology, al primo posto troneggia Dusan Vlahovic della Juve che percepisce un ingaggio “monstre” (almeno per i parametri attuali del campionato italiano) di 12 milioni a stagione. Alle sue spalle il capitano dell’Inter Lautaro Martinez e il nuovo centravanti del Napoli il danese Hojlund che di milioni all’anno ne prendono ben 9. Al terzo un altro argentino con un passato bianconero e un presente alla Roma ossia Paulo Dybala che riceve un ingaggio annuo di 7 milioni. A quota 6,5 milioni c’è il calciatore italiano (della Serie A) più pagato ossia Nicolò Barella dell’Inter, seguito a un gruppo di top player a quota 6 milioni tra cui il neo juventino David, Calhanoglu e Thuram dell’Inter, De Bruyne e Lukaku del Napoli.