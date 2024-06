Pagelle Italia-Bosnia 1-0: Frattesi arma letale di Spalletti, Chiesa assistman, Gigio c'è, Calafiori rischia

Top e flop dell'amichevole Italia-Bosnia: Azzurri in crescita rispetto alla gara con la Turchia, ma c'è ancora tanto su cui lavorare. Frattesi il migliore, Scamacca utile.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’Italia batte 1-0 la Bosnia Erzegovina nella seconda e ultima amichevole prima dell’inizio di Euro 2024. Rispetto alla gara con la Turchia gli azzurri hanno mostrato segnali di crescita, anche se Spalletti ha ancora tanto su cui lavorare. A decidere il test del Castellani il solito Frattesi, sempre più prezioso per il ct. Di seguito le pagelle dell’Italia, top e flop della Bosnia e il tabellino del match del Castellani.

Italia-Bosnia, la chiave della partita

Spalletti sceglie il 3-4-2-1: tra i pali torna Donnarumma, in mediana Jorginho e Fagioli insieme. A Frattesi e Chiesa il compito di innescare Scamacca, in lotta con Retegui per il ruolo di centravanti. La partita del Castellani riserva subito emozioni: ingenuità di Calafiori che consegna il pallone a Hajradinovic, Gigio si supera.

Rivivi tutte le emozioni di Italia-Bosnia Erzegovina

La risposta azzurra è immediata: splendida azione di prima, tiro a botta sicura di Chiesa e salvataggio provvidenziale di Katic a portiere ormai superato. Pochi minuti dopo grande giocata di tacco di Scamacca che premia l’inserimento di Frattesi, ma il centrocampista dell’Inter si allunga troppo la palla e non riesce a concludere. I ritmi si abbassano e l’Italia colpisce: cross di Chiesa per il solito Frattesi che apre il piattone e insacca nel sette. Nella ripresa azione da Playstation della squadra di Spalletti, conclusione di Scamacca e gran parata di Piric. Via ai cambi: la partita ne risente così come lo spettacolo. Finisce 1-0: ora testa al debutto a Euro2024 contro l’Albania.

Italia, che cosa ha funzionato

Il 3-4-2-1 ha fornito risposte sicuramente più confortanti rispetto alla linea 4 vista nella prima parte di gara con la Turchia. Frattesi si conferma letale negli inserimenti, segnali di crescita da parte di Chiesa, Scamacca bravo a sfruttare il fisico per smistare il pallone. Anche se non hanno incantato, l’esperimento doppio play Jorginho-Fagioli potrebbe tornare utile.

Italia, che cosa non ha funzionato

Se dalla trequarti in su si è vista un’Italia più propositiva rispetto a quella contro la Turchia, dietro si è sbandato troppo nella prima parte del match. E, si sa, a certi livelli determinati errori si pagano. Bisogna lavorare ancora sui ritmi: gli azzurri faticano a cambiare passo quando la partita richiede di schiacciare il piede sull’acceleratore.

Le pagelle dell’Italia

Donnarumma 7: Sarà pure criticatissimo, ma la parata dopo 7′ su Hajradinovic è davvero di alto livello. Dello stesso tenore l’uscita nel finale di partita in seguito a errore di Dimarco.

Sbanda solo nei primi minuti, ma è una consenguenza della leggerezza di Calafiori. Poi se la cava con mestiere.

Timido in fase di impostazione. E Spalletti lo sottolinea a più riprese. I richiami funzionano perché poi nella ripresa serve un assist da sogno a Scamacca.

A inizio match commette un erroraccio in seguito al quale la Bosnia sfiora il vantaggio. Colpa dell'emozione?

Spinta continua, ma si perde al momento dell'ultima scelta. Dimarco (5 dal 66′: Come Calafiori si lascia andare a un errore che nel finale quasi consente alla Bosnia di pareggiare).

Smista il pallone come sa, ma forse avrebbe potuto osare di più. Pellegrini (6 dal 66′).

Spalletti lo schiera a sorpresa con Jorginho per provare ad avere un possesso palla di qualità. La sensazione è che il talento della Juve sia troppo scolastico. Cristante (6 dal 66′).

Arriva sul fondo con facilità: il feeling con il compagno di squadra Chiesa può rivelarsi molto utile all'Italia.

Sempre letale con i suoi inserimenti: dopo aver sprecato un'occasione piuttosto facile segna un gol, confermando di essere il bomber di Spalletti. Folorunsho (sv dal 76′).

Il ct lo richiama più volte per correggerne la posizione in campo perché rimane troppo largo. Mezzo voto in più per l'assist al bacio per Frattesi. Raspadori (sv dal 76′).

Il ct lo richiama più volte per correggerne la posizione in campo perché rimane troppo largo. Mezzo voto in più per l’assist al bacio per Frattesi. (sv dal 76′). Scamacca 6+: Prezioso nel gioco di sponda: splendido il tacco con cui innesca Frattesi che non ne approfitta. Rispetto a Retegui ha fornito risposte positive in ottica Euro2024, ma sbaglia un gol facile facile. Retegui (sv dall’84’).

Top e flop della Bosnia

Hajradinovic 6+: Il più pericoloso dei suoi: nel primo tempo sfiora il gol in due occasioni.

Aveva tutto il tempo di andare a chiudere su Frattesi, ma preferisce concedersi un pisolino spianando la strada al vantaggio degli azzurri.

Il tabellino di Italia-Bosnia Erzegovina

Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Calafiori; Bellanova (66′ Dimarco), Jorginho (66′ Pellegrini), Fagioli (66′ Cristante), Cambiaso; Frattesi (76′ Folorunsho), Chiesa (76′ Raspadori); Scamacca (84′ Retegui). A disposizione: Vicario, Meret, Di Lorenzo, Gatti, Mancini, Bastoni, El Shaarawy, Zaccagni. Allenatore: Spalletti

Bosnia Erzegovina (3-5-2): Piric; Ahmedhodzic, Katic (89′ Muharemovic), Bicakcic; Gazibegovic, Hajradinovic (66′ Burnic), Tahirovic, Saric (66′ Huseinbasic), Mujakic (80′ Hadzikadunic); Gigovic (89′ Sosic), Demirovic. A disposizione: Hadzikic, Tabakovic. Allenatore: Barbarez

Arbitro: Chrysovalantis Theouli

Ammoniti: Huseinbasic

Marcatori: 37′ Frattesi