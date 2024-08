Parigi 2024, italiani in gara oggi 9 agosto: Paltrinieri nella Senna, Jacobs in finale della staffetta. Anti inaugura la breakdance

Gli italiani in gara oggi, venerdì 9 agosto, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Paltrinieri e Acerenza alle prese con la 10 km di fondo nella Senna, in serata la finale 4x100 maschile con Melluzzo, Jacobs, Desalu e Tortu. E il volley maschile si gioca il bronzo

Terzultima giornata di gare in quel dell’Olimpiade di Parigi 2024, dove oggi sono in programma 34 finali. Anche a questo giro non mancheranno gli italiani, dal nuoto di fondo che aprirà questo giorno di competizioni sino all’attesa finale della staffetta 4×100 maschile nell’atletica.

Il nuoto chiude il suo programma con il fondo nella Senna: in gara Acerenza e Paltrinieri

Dicevamo del nuoto di fondo sulla tanto bistrattata Senna, tormentone di questi Giochi assieme al chiacchiericcio sulle pugili e a rappresentazioni disinvolte di capolavori leonardiani. A scendere nelle agitate (a causa delle correnti) e non proprio limpide acque del fiume che scorre a Parigi ecco Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri (già con un bottino di un bronzo e di un argento nelle distanze più lunghe in corsia), alle prese con la 10 km. I due cercheranno il bis per l’Italia nella specialità dopo la medaglia (bronzo per la precisione) conquistata ieri da Ginevra Taddeucci.

Il volley maschile all’inseguimento del bronzo

Sempre in mattinata e sempre parlando di acque citiamo la semifinale del C1 1000 maschile, con il nostro Carlo Tacchini che dopo essere andato a medaglia nel C2 500 (argento assieme a Gabriele Casadei) proverà la corsa verso il bis. Parlando invece di sport di squadra, l’Italia maschile del volley cercherà di salvare queste Olimpiadi giocandosi il bronzo contro gli Stati Uniti.

Chamizo e il tanto agognato debutto a Parigi 2024

Segnaliamo poi le qualificazioni dell’all-around a squadre nella ginnastica ritmica dopo le prove individuali, e nel taekwondo Simone Alessio che dopo la delusione di Vito Dell’Aquila proverà a riscattare la spedizione maschile azzurra per la disciplina, combattendo però nella categoria dei -80 kg. E parlando di sport di contatto, in mattinata avremo l’atteso ritorno olimpico di Frank Chamizo, alle prese con le qualificazioni nella lotta stile libero, nei -74 kg.

Il medagliato di Tokyo Pizzolato alle prese con il sollevamento pesi, Anti nella breakdance

Ancora, nel ciclismo su pista sarà la volta di Miriam Vece e Sara Fiorin nella velocità individuale, e nel pomeriggio ecco il bronzo di Tokyo 2020 Antonino Pizzolato in gara nella categoria -89 kg del sollevamento pesi. A proposito di eventi molto attesi, ecco il debutto olimpico della breakdance: cominciano le B-Girls, e tra le protagoniste c’è anche l’azzurra Anti, al secolo Antilai Sandrini.

La staffetta 4×100 maschile difenderà il podio di Tokyo

Infine, l’atletica. In mattinata Catalin Tecuceanu scenderà in pista per le semifinali degli 800, mentre in serata sono in programma le finali del salto triplo maschile (in gara il nostro Andy Diaz Hernandez), dei 10.000 metri femminili con Nadia Battocletti e della staffetta 4×100 maschile dove i nostri dovranno difendere l’oro di Tokyo: salvo sorprese gareggeranno Matteo Melluzzo, Eseosa Desalu, Marcell Jacobs e Filippo Tortu.

Parigi 2024, tutti gli italiani in gara oggi venerdì 9 agosto

07.30 NUOTO DI FONDO – 10 km maschile (Domenico Acerenza, Gregorio Paltrinieri)

09.00 GOLF – Stroke Play individuale femminile, terzo giro (Alessandra Fanali)

09.21 TAEKWONDO – -80 kg maschili, ottavi di finale (10.35 Simone Alessio)

10.00 GINNASTICA RITMICA – All-Around a squadre, qualificazioni (1a parte) (Italia)

10.00 TUFFI – Piattaforma da 10 metri maschile, eliminatorie (Riccardo Giovannini, Andreas Sargent Larsen)

10.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in lungo (Sveva Gerevini)

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, semifinali

10.40 ATLETICA – 4×400 femminile, batterie (Italia)

10.50 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, semifinali

11.00 LOTTA -74 kg stile libero, turno di qualificazione, ottavi e quarti (Frank Chamizo)

11.05 ATLETICA – 4×400 maschile, batterie (Italia)

11.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, semifinali

11.16 GINNASTICA RITMICA – All-Around a squadre, qualificazioni (2a parte) (Italia)

11.23 ATLETICA – Eptathlon, lancio del giavellotto (Gruppo A) (Sveva Gerevini)

11.30 ATLETICA – 800 maschili, semifinali (Catalin Tecuceanu)

1.30 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, semifinali (11.30 Carlo Tacchini)

12.05 ATLETICA – 100 ostacoli, semifinali

13.00 PENTATHLON – Individuale maschile, Semifinale A (Giorgio Malan)

14.00 CICLISMO SU PISTA – Velocità individuale femminile, qualificazioni (Miriam Vece, Sara Fiorin)

16.00 BREAK DANCE – B-Girls, round robin (Anti – Antilai Sandrini)

16.00 VOLLEY – Finale per il bronzo maschile, Italia-Stati Uniti

17.00 PENTATHLON – Individuale maschile, Semifinale B (Matteo Cicinelli)

18.09 CICLISMO SU PISTA – Madison femminile (Italia)

19.30 NUOTO ARTISTICO – Duo, routine tecnica (Italia)

19.30 ATLETICA – 4×100 femminile, finale

19.47 ATLETICA – 4×100 maschile, finale

20.13 ATLETICA – Salto triplo maschile, finale (Andy Diaz Hernandez)

20.25 ATLETICA – Eptathlon, 800 metri (Sveva Gerevini)

20.57 ATLETICA – 10000 femminili, finale (Nadia Battocletti)