Parigi 2024, torti arbitrali infiniti, gli italiani insorgono e nel mirino c’è anche Malagò: la foto incriminata

I tifosi furiosi per l'ennesima giornata caratterizzata da furti agli azzurri ma oltre ai giudici si colpevolizza anche il presidente del Coni

L’orgoglio e la rabbia: alla gioia per i successi azzurri ai Giochi di Parigi, con l’ultimo oro della spada che ha entusiasmato e commosso tutti, fa da contraltare la delusione per l’ennesima giornata caratterizzata da torti contro gli italiani. Boxe, judo e scherma continuano ad essere massacrati dagli arbitri e il caso di Irma Testa è solo l’ultimo, almeno per ora.

La rabbia di Irma Testa

Irma Testa ha perso contro la cinese Xu Zichun, uscendo dal tabellone olimpico troppo presto, così come accaduto ad Abbes Aziz Mouhiidine domenica. E anche questa volta nella delegazione azzurra c’è amarezza mista a incredulità per un verdetto contestato. “Questa è la peggior Olimpiade di sempre dal punto di vista arbitrale e troppi errori che hanno colpito l’Italia”, ha detto Emanuele Renzini, il direttore tecnico azzurro. “Ci hanno rimesso i nostri atleti di punta, due probabili medaglie, a distanza di pochi giorni. Il criterio di valutazione sulle tre riprese non è adeguato per un appuntamento così importante”

Malagò alza la voce

Non ci sta neanche Malagò. Il presidente del Coni è avvilito per il trattamento che gli arbitri stanno riservando agli atleti azzurri. Dopo la beffa di Macchi nella scherma aveva sbottato: “Vergognoso quello che è successo, ora facciamo una protesta ufficiale e formale con la federazione internazionale ma non ci prendiamo in giro, queste proteste si fanno perché sono doverose per il ragazzo e per la credibilità dello sport in assoluto. Certo, siamo più fortunati con gli sport in cui ci sono il cronometro e il centimetro . Siamo molto arrabbiati e dispiaciuti”.

La foto di gruppo di Malagò con le spadiste d’oro

Ieri però il presidente del Coni ha ritrovato il sorriso dopo l’oro nella spada femminile e si è fatto immortalare assieme alle 4 regine azzurre. Uno scatto che ha fatto riafforare le polemiche. Gli italiani sono furiosi per l’inesistente peso politico dell’Italia ai Giochi e colpevolizzano proprio Malagò, accusandolo di farsi vedere solo quando si vince.

La critica di Biasin a Malagò

Ad accendere il fuoco inizia Fabrizio Biasin. La firma del quotidiano Libero scrive su twitter/X: “Malagò oro assoluto di “salto sul carro”…”. Si scatena il web: “È dal primo giorno che ci prendono a schiaffoni ma lui preferisce al CIO il circolo Aniene ed i palazzi romani. Una volta il presidente del CONI era una potenza, oggi ci mangiano in testa tutti e dobbiamo pure fare attenzione a non lamentarci dei furti” e poi: “Quando se ne va ? I fatti dimostrano che non contiamo nulla . Respect for Italy” e anche: “Tra lui e Gravina non so chi è peggio”, oppure: “Me pare Gabriele Paolini”

C’è chi osserva: “Quando si vince è sempre in prima fila d’avanti alle telecamere. Quando si perde, non lo vedi nemmeno con il binocolo” e anche: “Mi ricorda vagamente il presidente di un club di serie A che non si sa bene a quale titolo è stato presenza fissa nel ritiro della Nazionale in Germania portando, tra l’altro, una sfiga inaudita” e ancora: “Però si presenta bene, un bell’ uomo, alto, l’ immagine è salva, i contenuti un pò meno” oppure: “Ha sempre fatto così. Federazioni di sport minori sempre senza una lira, che si arrabattano tra 1000 difficoltà, lui che non fa niente, ma sempre in prima fila a festeggiare. Che cialtroneria dio mio.

Non mancano voci contrarie: “Un presidente che però si è fatto amare dagli atleti. A differenza di Gravina che vince l’oro dello scaricabarile ed è disprezzato da tutti, eccetto da quelli che lo votano non si sa per quale motivo” e poi: “Perché non dovrebbe? Troppi ci salgono senza averne titoli. Almeno lui sta facendo tanto” e infine: “Sarebbe il presidente del CONI, chi ci dovrebbe essere, Gravina?”