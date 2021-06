Pogba come Ronaldo, polemica per il gesto del francese

E’ chiaro che a Cristiano Ronaldo non piaccia Vasco Rossi, o forse non conosce “Bollicine”, il celebre hit anni 80 del cantautore di Zocca che inneggiava alla nota bevanda gassata (“Bevi la coca cola che ti fa bene. Bevi la coca cola che ti fa digerire. Con tutte quelle, tutte quelle bollicine. Coca cola sì coca cola, a me mi fa morire. Coca cola sì coca cola, a me mi fa impazzire. Con tutte quelle tutte quelle bollicine”) ma è altrettanto certo che il gesto del bomber della Juventus ha fatto scuola.

Alla vigilia della gara con l’Ungheria Cr7 ha sorpreso tutti durante la conferenza stampa, togliendo le bottiglie di Coca-Cola, sponsor di Euro2020, dal tavolo per invitare a bere acqua. Una mossa che in in colpo solo è costata un crollo in borsa quantificato in 4 miliardi di euro per la bevanda nota in tutto il mondo.

Pogba imita Ronaldo e toglie l’Heineken dal tavolo

Ieri sera invece è stato Paul Pogba a rendersi protagonista di un gesto simile a quello di Ronaldo, spostando platealmente dalla sia vista sul tavolo una bottiglia di Heineken, altro top-sponsor della manifestazione, nel dopo-partita di Germania-Francia al momento delle interviste. Non c’entra il nervosismo per il morso ricevuto in partita da Rudiger, la vicenda era stata già chiarita ed era finita con un abbraccio, più probabile un riferimento alla religione del centrocampista che piace alla Juventus.

Non mancano reazioni via social: “A Cristiano Ronaldo e Pogba dovrebbero ricordare chi paga nello sport in generale e soprattutto nel calcio” o anche: “Questi gesti con Ronaldo che toglie la bottiglietta di Coca Cola o Pogba la Heineken dimostrano solo che non hanno alcun rispetto per aziende e che pagano fior di quattrini per mantenere il baraccone e i lavoratori stessi.”

C’è chi però ci scherza su: “Dopo CR7 con la Coca Cola, ora pure Pogba durante la conferenza stampa allontana una bottiglia di birra Heineken dalla sua postazione. Ecco cosa rischia la Juve…”. E infine: “Ronaldo fa crollare il titolo Coca Cola in borsa, Pogba ha deciso di dare una spallata ad Heineken”.

SPORTEVAI | 16-06-2021 10:06