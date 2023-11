Qualificazioni Euro2024, Rabiot e Thuram anticipano Juve-Inter, Modric insaziabile: cosa è successo ieri

Francia senza limiti: 14 gol a Gibilterra, a segno anche Rabiot e Thuram. Olanda, Romania e Svizzera ok, la Croazia vince ma non basta: i verdetti

19-11-2023 09:51

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

È tempo di verdetti in chiave Euro 2024. Con le qualificazioni che stanno ormai giungendo al capolinea sono già 15, più la Germania in quanto Paese ospitante, le selezioni che hanno staccato il pass per la rassegna continentale. Ieri vittoria record della Francia, che ha asfaltato Gibilterra 14-0. Bene la Croazia dell’eterno Modric, ma non ancora sicura del posto.

Francia: 14 gol a Gibilterra con un assaggio di Juve-Inter

Una macchina da guerra, la Francia di Deschamps. I vicecampioni del mondo si sono resi protagonisti di una prestazione da record, facendo registrare la vittoria più larga non solo nella storia dei Blues ma anche delle qualificazioni europee. Contro Gibilterra è finita 14-0: un vero e proprio tsunami si è abbattuto sui malcapitati avversari, travolti dalla tripletta di uno scatenato Mbappé e dalla doppietta del milanista Giroud.

Ma è stato anche assaggio di derby d’Italia: sono andati infatti a bersaglio il centrocampista della Juve Rabiot e l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram, che ha giocato sotto gli occhi di papà Lilian, tra l’altro ex difensore della Vecchia Signora. Gloria anche per il classe 2006 Zaire-Emery, talento del PSG.

Olanda, Romania e Svizzera ok, per la Croazia non è ancora fatta

Grazie al successo di misura firmato Weghorst dopo 12′ l’Olanda ha blindato la qualificazione a Euro 2024 assicurandosi il secondo posto nel Gruppo B alle spalle della Francia. La Grecia potrebbe ancora agganciare gli Oranje, ma gli scontri diretti sorridono all’undici di Ronald Koeman.

Doppio verdetto nel Gruppo I: la Romania batte 2-1 Israele con i gol di Puscas e Hagi e chiude al primo posto, mentre alla Svizzera basta l’1-1 con Kosovo per piazzarsi seconda. Nel Gruppo D il Galles non va oltre all’1-1 sul campo dell’Armenia: la Croazia di Modric passa 2-0 in Lettonia e consolida il secondo posto a +2. Sarà decisiva l’ultima gara: i Vatreni ospitano l’Armenia, i Dragoni la già qualificata Turchia di Montella.

Euro 2024, le 16 nazionali qualificate (Germania compresa)

Va delineandosi sempre più il quadro delle nazionali che si sono garantite un posto nella fase finale di Euro 2024. In quanto Paese organizzatore, la Germania non ha partecipato alle qualificazioni. Ecco tutte le selezioni certe di partecipare alla rassegna continentale di cui l’Italia è campione in carica: Francia, Belgio, Portogallo, Turchia, Inghilterra, Danimarca, Spagna, Scozia, Austria, Ungheria, Albania, Slovacchia, Olanda, Romania e Svizzera.