Rabbia Olanda, Koeman: “Il Var sta ammazzando il calcio”

Il sogno europeo dell'Olanda si è infranto negli ultimi secondi della semifinale con l'Inghilterra. Nel post partita Koeman durissimo con il Var e l'arbitro tedesco Zwayer

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Brucia – e non potrebbe essere altrimenti – la sconfitta in semifinale con l’Inghilterra all’ultimo istante. Watkins ha infranto i sogni europei dell’ottima Olanda di Ronald Koeman, che, al termine della partita, ha attaccato il Var per il rigore concesso ai Tre Leoni.

Furia Koeman: il ct dell’Olanda punta il dito contro il Var

Andata in vantaggio dopo soli 7′ grazie al gol del talento Xavi Simons, l’Olanda è stata poi acciuffata al 18′ dal rigore trasformato da Harry Kane. Per l’assegnazione del penalty è stato decisivo l’intervento del Var che ha richiamato Zwayer all’on field review. Il fischietto tedesco ha così cambiato decisione, giudicando falloso l’intervento a gamba alta dell’interista Dumfries sull’attaccante dell’Inghilterra che gioca nel Bayern Monaco. Durissimo a fine partita il ct degli oranje Ronald Koeman: “Non capisco il motivo per cui l’arbitro sia andato al monitor. Utilizzare il Var in questo modo significa distruggere il calcio”. Insomma, una vera e propria bordata.

Olanda-Inghilterra 1-2: Koeman boccia l’arbitraggio di Zwayer

Nel commentare la sconfitta in semifinale con l’Inghilterra, Koeman non è stato affatto tenero nei confronti del Var e anche dell’arbitro Felix Zwayer che ha diretto Italia-Albania e che nel 2005 – assistente dell’arbitro Hoyzer – fu coinvolto nello scandalo scommesse, tanto da subire una squalifica di sei mesi. “Cosa dovrebbe fare un difensore? Denzel voleva intercettare il pallone, Kane ha tirato e le scarpette si sono incrociate” ha ricostruito il ct olandese, fornendo la sua versione sull’azione che ha portato al rigore per i Tre Leoni. Dell’arbitro ha detto: “A volte mi ha dato l’impressione di fischiare cose molto stupide, anche quando in realtà non succedeva nulla. Ad ogni modo non è questo il motivo per cui abbiamo perso”.

La corsa dell’Olanda si ferma sul più bello: tra orgoglio e delusione

Essere eliminati in questo modo, a una manciata di secondi dai supplementari, fa male. Tanto male. Un boccone amaro da mandar giù per la marea oranje che ha invaso Dortmund. “Ci dispiace, avremmo voluto raggiungere la finale. Ma a volte i tifosi si aspettano troppo e penso che forse vivano ancora nel passato, memori dei grandi tornei che abbiamo disputato qualche tempo fa” ha confessato Koeman, che ha dovuto affrontare l’Europeo senza due giocatori chiave come De Jong e Koopmeiners. “Sono deluso, ma orgoglioso della squadra. Nel finale avevo la sensazione che avremmo potuto segnare, soprattutto se fossimo andati ai supplementari. Ma è andata in un altro modo” ha chiosato la leggenda del calcio olandese.