La Roma sbanca Marassi grazie a un rigore di Lorenzo Pellegrini dopo appena 9′ e torna a essere la quarta forza del campionato con la terza vittoria consecutiva. Prima del match, le scelte di José Mourinho fanno storcere il naso con l’esclusione inattesa di Nicolò Zaniolo e la scelta del 3-5-2 con il Gallo, Andrea Belotti, a fare coppia con Tammy Abraham in avanti. L’ex inter entra al 69′ con un buon piglio, ma le sue scelte fanno infuriare i tifosi.

Zaniolo scatenato ed egoista

La prima occasione per il centrocampista offensivo giallorosso arriva dopo appena 2′ dal suo ingresso in campo al posto di Abraham, quando scappa sul filo del fuorigioco dal centro destra e spara su Audero, invece di servire al centro Belotti completamente libero. Passano 5′ e il copione si ripete. Zaniolo ruba la sfera a Colley e arriva al tiro. La conclusione non inquadra, però, lo specchio di porta e sfila su fondo, con Belotti ancora solo a centro area.

Il digiuno di Zaniolo

Un gol, poi, Zaniolo lo segna anche. Pregevole filtrante di Rick Karsdorp per il ventidue di José Mourinho, che taglia la retroguardia di casa, mette a sedere Audero e insacca nella porta sguarnita. Il direttore di gara è, però, costretto ad annullare la rete per la posizione di offside di Zaniolo al momento del lancio del terzino olandese al rientro dopo l’infortunio. Continua il digiuno in campionato per Zaniolo, che dura ormai da cinque lunghi mesi.

Roma, tifosi contro Zaniolo

Sui social, i tifosi della Roma non perdonano l’azzurro e si dicono pronti a scaricarlo. Qualcuno scrive: “Credo sia giunto il momento che Zaniolo prenda la sua strada lontano dalla Roma” e ancora: “Zaniolo non passa neanche per sbaglio!”, oppure: “Zaniolo NON è un valore aggiunto per la Roma, sia chiaro… e basta guardare Samp-Roma“, “Con Zaniolo a gennaio monetizzerei“, “Mannaggia a te a chi te mette in campo..!!”.