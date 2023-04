Pagelle di Roma-Milan 1-1. Abraham illude, Saelemakers risponde. Celik e Leao si esaltano

Top e flop di Roma-Milan, valevole per la 32° giornata della Serie A 2022-23. Celik il migliore. Leao a sprazzi, ma ancora decisivo. Di Abraham e Saelemaekers le firme sull'1-1

29-04-2023 20:28

Al termine di una gara giocata con grande personalità, la Roma è costretta ad accontentarsi dell’1-1 contro il Milan. I rossoneri tengono maggiormente il controllo del pallone, ma per larghi tratti vengono irretiti dai giallorossi. L’undici di José Mourinho sfiora la possibilità di prendersi i tre punti con il gol di Abraham al 93′, ma vede svanire il sogno in un batter d’ali, con la splendida giocata di Leao che pesca sul palo lontano Saelemaekers e porta al pareggio al 96′. In pagella, ottima prova difensiva della Roma, in cui spicca Celik. Nel Milan, male Brahim, Leao a intermittenza, ma l’assist per il pareggio vale oro.

Roma-Milan: cronaca, statistiche e Highlights

Le pagelle della Roma

Rui Patricio 6: Praticamente mai impegnato, si prende una sufficienza nonostante la conclusione di Saelemaekers lo beffi infilandosi sotto le sue gambe

Ibanez 6: Ottima prestazione difensiva per il brasiliano. Unico neo, a metà ripresa, quando sfiora il rosso intervenendo con il piede alto su Saelemaekers

Kumbulla sv: Sfortunato, la sua partita dura meno di un quarto d'ora. Dal 14′ Bove 6,5: Entra praticamente a freddo e si cala subito nella gara, mettendoci buona gamba e attenzione. Dall'88' Camara sv

Mancini 6,5: Prende in consegna Rafa Leao e non lo fa respirare, costringendolo lontanissimo dalla porta. Concede al portoghese giusto due spunti in velocità, ma la Roma si salva

Celik 7: Prova importante del turco. Dà una grossa mano a Mancini su Leao ed è sempre prezioso in copertura. Non sacrifica nemmeno la spinta. È, infatti, lui a dare il via all'azione che porta al gol dell'illusione firmato da Abraham

Cristante 6,5: Ex di giornata, tira fuori i muscoli e sfodera una prestazione sempre in controllo

Matic 6,5: Gara grande per l'ex United, che conferma il momento di straordinaria forma fisica

Pellegrini 6,5: Sempre nel vivo del gioco nel primo tempo, nella ripresa si spegne un pochino, ma quando ha la palla tra i piedi difficilmente fa la scelta sbagliata

Spinazzola 6,5: Dalla sua parte, la Roma passa spesso e volentieri e fa bene. L'azzurro è in forma e sforma palloni interessanti

Belotti 6,5: Tra i più attivi, arretra a prendersi la sfera e svaria con grande voglia e corsa. Una botta al tramonto della prima frazione lo costringe in panchina in avvio di ripresa. Dal 46′ El Shaarawy 6,5: Il Milan qualche spazio lo concede e lui prova a prenderseli tutti.

Abraham 6,5: Gira un po' a vuoto, nel primo tempo scherma una botta da ottima posizione di Pellegrini… Maignan ringrazia. Nella ripresa sembra più in palla e, al 3′ di recupero, piazza la zampata illude la Roma

José Mourinho (all.) 6,5: L'ha preparata al meglio con le risorse che aveva a disposizione, perde anche Kumbulla dopo pochi minuti, ma non si scompone e conduce i suoi a un successo nato e svanito in una manciata di minuti

Le pagelle del Milan

Maignan 6,5: Attento e sempre presente nelle uscite, quando la sfera passa nell’area rossonera, i suoi guanti la calamitano. Su Abraham non può nulla

Calabria 6,5: È tra i più pericolosi nella prima frazione, sfrutta lo spazio concesso dalla retroguardia giallorossa per mettere al centro palloni sempre pericolosi

Kjaer 6,5: È tornato il leader silenzioso che serve a Pioli per dare un'iniezione di esperienza alla difesa del Diavolo. Controlla in ogni occasione senza grande affanno. Le palle alte sono tutte sue. Dal 72′ Kalulu sv

Tomori 6: Primo tempo non semplice, si prende un giallo fermando con le cattive Belotti, poi, accusa un problema, stringe i denti e tenta anche senza fortuna la girata vincente. Alza bandiera bianca all'intervallo. Dal 46′ Thiaw 6,5: Entra bene in campo, ci mette il tacco e toglie a El Shaarawy una palla che avrebbe spalancato la sfera al Faraone

Hernandez 5,5: Poche folate e gara vissuta fin troppo da comprimario. Lo si nota solo per i capelli fucsia. Oggi troppo poco per il francese

Krunic 5,5: Lotta e si batte, provando a prendere i suoi spazi. Il problema è che la Roma ne concede davvero pochi e, alla lunga, finisce per spegnersi anche lui

Tonali 6: Ordine e cattiveria al servizio della squadra. Quando c'è da recuperare o da impostare, lui c'è. Non è la serata più semplice, ma la sufficienza è più che meritata

Diaz 5: Prova opaca e senza spunti interessanti per il talento spagnolo, che viene risucchiato nella morsa del centrocampo giallorosso. Dal 56′ Saelemaekers 6,5: Perde una sfera sanguinosa e avvia l'azione in velocità che, per fortuna del Diavolo, la Roma non riesce a sfruttare. Pochi minuti e gli arriva la palla buona, ma spara alle stelle. All'ultimo respiro salva il Diavolo con un tocco di giustezza che fissa l'1-1

Bennacer 6: Prova a giostrare come al solito, ma gli riesce solo a tratti. Sbatte, infatti, troppo spesso sulle maglie giallorosse. Dal 72′ De Ketelaere sv

Leao 7: Un paio di spunti interessanti e poco altro nel primo tempo. Dà comunque sempre l'impressione di essere l'unico rossonero a poter spaccare la gara. Predica nel vento per larghi tratti di gara, e la pressione di Celik e Mancini lo limita. Alla fine, però, la scena se la prende lo stesso, disegnando lo splendido arcobaleno che trova al termine della sua parabola la zampata vincente di Saelemaekers

Giroud 5,5: Si vede poco, pochissimo e non per suoi demeriti. La prova maiuscola della difesa giallorossa non gli fa arrivare palloni giocabili. Lui prova a venire incontro e cambiare posizione, ma di spazi non ce ne sono. Dall'87' Origi sv.

Stefano Pioli (all.) 6,5: Il Milan tiene per larghi parte la sfera, ma non riesce quasi mai a pungere. Le contromisure prese da Mou su Leao limitano le possibilità rossonere, ma la scelta di lanciare nella mischia Saelemaekers alla fine risulta decisiva

La pagella dell’arbitro

Daniele Orsato 6,5: L’esperto fischietto della sezione di Schio dirige il match con la solita personalità e attenzione. Situazioni al limite o casi particolari non ce ne sono, ma il merito passa anche dalla sua grande capacità di comunicare e tenere le redini del confronto.

Il nostro super TOP

Il migliore in campo è senza dubbio Celik, che ha l’arduo compito di giostrare sulla fascia presidiata da Leao e Theo. Lui non si spaventa, anzi, fa la faccia cattiva e costringe il portoghese a doversi inventare sempre qualcosa per riuscire anche semplicemente a girarsi. Ruba la sfera a De Ketelaere in pieno recupero e serve ad Abraham la palla che illude i giallorossi.

Il nostro super FLOP

Fuori giri e senza spunti, il nostro super flop è Brahim Diaz. Insieme a Leao, avrebbe il compito di cambiare il ritmo al match, ma non ci riesce praticamente mai, sbattendo sul muro giallorosso. Al termine della prima frazione, Stefano Pioli lo richiama in panchina per Saelemakers e la mossa ripaga.

