Serie B: le decisioni del giudice sportivo

Come riferisce la Lega B, sono stati emessi i provvedimento del giudice sportivo dopo la 1^ giornata del campionato.

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

KOUAN Oulai Christian (Perugia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

SAMPIRISI Mario (Monza): per avere, al 38° del secondo tempo, dalla panchina, rivolto al Direttore di gara un’espressione irrispettosa.

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (PRIMA SANZIONE)

CALDERONI Marco (L.R. Vicenza): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

OMNISPORT | 24-08-2021 14:05