Serie B - Il Palermo batte il Sud Tirol, Brescia col brivido sulla Cremonese: risultati e classifica aggiornata

I due posticipi hanno concluso la settima giornata: rosanero autoritari, le rondinelle vincono ma nel finale i grigiorossi sfiorano la clamorosa rimonta

Colpo esterno del Palermo nel posticipo della settima giornata di Serie B. I rosanero si sono imposti 3-1 sul campo del SudTirol, al secondo ko consecutivo. In serata, il derby lombardo ha visto la vittoria del Brescia: avanti di 3 reti a 0 nel primo tempo, i padroni di casa hanno subito due gol da parte della Cremonese in un match piuttosto nervoso che ha visto una tardiva reazione grigiorossa.

Derby lombardo al Brescia

Il derby lombardo va al Brescia. Padroni di casa in vantaggio al 7′: grande conclusione di Dickmann dalla distanza, Fulignati respinge male sui piedi di Besaggio bravo e abile a mettere in rete di prima intenzione. Al 26′ Brescia vicinissimo al raddoppio con la traversa colpita da Olzer. Poco dopo la mezz’ora straordinario gol di Borrelli: slalom speciale del bomber e palla nell’angolino. Il tris del Brescia è offerto da una perla di Verreth su calcio di punizione.

Nella ripresa i cambi operati da Stroppa stravolgono il copione del match. Il gol di Nasti su azione d’angolo a 20′ dal termine riapre i giochi mentre al 35′ una pennellata di Bonaiuto portava la sfida sul 3-2 e a un finale incandescente. I 6 minuti di recupero finali aumentano l’adrenalina di una sfida fino all’ultimo scoppiettante ma i 3 punti vanno al Brescia di Maran che raggiunge il Sassuolo al terzo posto in classifica.

Palermo formato trasferta

Il Palermo si conferma squadra da trasferta ed espugna il Druso con una prestazione che ha cancellato quella opaca di Coppa Italia. Ospiti in vantaggio al 20′. Sullo spiovente da calcio di punizione, la palla finisce nel mezzo dell’area di rigore locale dove Baniya beffa la difesa biancorossa, insaccando da pochi passi. La reazione del Südtirol è sterile: al 30′ c’è il primo tiro in porta con il rasoterra di Casiraghi che non spaventa il portiere rosanero.

In avvio di ripresa, il Südtirol rimette in equilibrio la gara. Al 7′ Casiraghi s’incarica di battere il calcio di punizione dai venti metri: posizione ideale per insaccare. Al 18′ il Palermo si riporta in avanti: il neo entrato Insigne tratteggia il cross che viene sfruttato dal colpo di testa vincente di Diakitè. La terza rete per i rosanero è ispirata dal palleggio di Di Francesco che fa viaggiare la sfera verso Insigne che insacca in diagonale.

Risultati 7ª giornata

Cittadella-Frosinone 1-2

35′ A. Oyono (F), 63′ [rig.] Partipilo (F), 70′ Cassano (C)

Bari-Cosenza 1-1

40′ Pucino (B), 88′ [rig.] Fumagalli (C)

Carrarese-Reggiana 0-0

Spezia Sassuolo 0-0

Cesena-Mantova 4-2

5′ Shpendi (C), 21′ Kargbo (C), 43′ Prestia (C), 58′ Redolfi (M), 70′ Tavsan (C), 84′ Ruocco (M)

Juve Stabia-Pisa 2-0

14′ Varnier (J), 83′ Artistico (J)

Modena-Sampdoria 1-3

57′ Ioannou (S), 76′ Tutino (S), 80′ Coda (S), 83′ Beyuku (M)

Catanzaro-Salernitana 0-0

SudTirol-Palermo 1-3

20′ Baniya (P), 52′ Casiraghi (S), 63′ Diakité (P), 81′ Insigne (P)

Brescia-Cremonese 3-2

6′ Besaggio (B), 35′ Borrelli (B), 40′ Verreth (B), 71′ Nasti (C), 81′ Buonaiuto (C).

La classifica aggiornata

Pisa 16, Spezia 13, Brescia e Sassuolo 12, Cesena Palermo e Juve Stabia 11, Cremonese e Mantova 10, Bari Reggiana e Sudtirol 9, Modena Sampdoria e Salernitana 8, Catanzaro e Cittadella 7, Frosinone 6, Cosenza 5*, Carrarese 4

*Cosenza 4 punti di penalizzazione