Serie B: si parte con Como-Brescia, riflettori su Catanzaro-Ascoli, il programma e dove vederlo in tv

Dal derby in riva al lago allo scontro tra Stroppa e Nesta, passando per la super sfida del "Ceravolo". Pirlo all'Arena Garibaldi per trovare continuità

09-02-2024 10:37

Serie B in campo a partire da stasera per la 24a giornata della regular season 2023-24. Entriamo nel dettaglio del programma di questo weekend, con un occhio particolare a big match e scontri diretti, tra zona promozione e lotta per non retrocedere. Si parte oggi con il sentitissimo derby Como-Brescia, con i lariani che potrebbero mettere pressione a Parma e Cremonese. Qui di seguito tutte le info per vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming.

Dove vedere le partite di Serie B in diretta tv e streaming

Tutte le partite del 24° turno di Serie B, come di consueto, saranno trasmesse in diretta tv sui canali Sky Sport, con “Diretta Goal Serie B” nella giornata di sabato sul 251, per non perdersi nemmeno un minuto. Doppio riferimento per il derby Como-Brescia, anticipo di questo weekend, che sarà visibile agli abbonati “calcio” e a colore che hanno sottoscritto il pacchetto “sport”. Diritti della B in co-esclusiva con DAZN, nota piattaforma streaming che aprirà finestre dedicate per ogni singola partita, più “Zona Serie B” per un costante giro su tutti i campi, dalle ore 14 del 10 febbraio.

Il programma completo della 24a giornata di Serie B

Tutto pronto per la 24a giornata della Serie B 2023-24, che propone tanti incroci interessanti, sia nelle zone nobili della classifica sia a ridosso dei playout. Grande curiosità per il derby Como-Brescia, reso ancor più importante dall’accesa rivalità che divide storicamente le due tifoserie. Calcio d’inizio previsto per le ore 20.30 di oggi al “Sinigaglia”. Rondinelle in cerca di continuità dopo il successo interno con il Cittadella, mentre i lariani hanno immediatamente riscattato il passo falso interno con l’Ascoli, battendo a domicilio la Ternana.

Sabato, il resto del programma, con il Palermo di Eugenio Corini che va a far visita alla Feralpisalò, a otto giorni dal 3-0 rifilato al Bari di Pasquale Marino, già sostituito da Beppe Iachini. I Galletti pugliesi, dal canto loro, se la vedranno con il neopromosso Lecco, rivoluzionato dal mercato di gennaio.

Riflettori puntati su Cremonese-Reggiana, con la formazione di Alessandro Nesta che vive un buon momento e non ha intenzione di recitare il ruolo di vittima sacrificale. La capolista Parma scenderà in campo al “Tombolato” contro il Cittadella, mentre il Modena cerca conferme in casa contro il Cosenza. La Sampdoria di Andrea Pirlo sarà ospite del Pisa, in una sfida tutta da seguire, anche solo per la cornice di pubblico presente all'”Arena Garibaldi – Romeo Anconetani”. Ternana-Spezia, invece, mette in palio una buona fetta di salvezza.

Ecco il programma completo della 24a giornata di Serie B:

Como-Brescia (Venerdì ore 20.30)

Feralpisalò-Palermo (Sabato ore 14.00)

Sudtirol-Venezia

Cremonese-Reggiana

Modena-Cosenza

Cittadella-Parma

Catanzaro-Ascoli (Sabato ore 16.15)

Bari-Lecco

Pisa-Sampdoria

Ternana-Spezia

Big match, derby e scontri diretti

Weekend che si apre subito con un big match in cadetteria, con Como e Brescia protagoniste in riva al lago in occasione del derby valevole per il 24° turno. I lariani vogliono accorciare il distacco dalla prima della classe e tenere il passo della Cremonese, mentre i ragazzi di Rolando Maran hanno intenzione di consolidare il proprio piazzamento playoff, centrando il terzo successo nelle ultime cinque apparizioni.

Cremonese-Reggiana è senza dubbio una delle partite più interessanti del sabato di calcio, con Giovanni Stroppa chiamato ad ospitare un campione del mondo come Alessandro Nesta, che pare aver trovato la quadra sulla panchina degli emiliani. Al “Ceravolo”, il Catanzaro di Vivarini se la vedrà con un Ascoli ferito dal ko casalingo con il Sudtirol. Il gioco spumeggiante delle Aquile contro il pragmatismo di Fabrizio Castori.

Infine, da non perdere il confronto tra Pisa e Sampdoria, con i toscani che faticano a trovare continuità di risultati. I blucerchiati, usciti parzialmente rinforzati dall’ultima sessione di mercato, devono prima conquistare l’obiettivo salvezza, senza pensare alle tante problematiche societarie.

