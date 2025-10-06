Shanghai, Musetti batte caldo e Darderi: ora contro Auger-Aliassime si gioca il match point per le ATP Finals

Musetti vince un derby molto duro e fisico contro Darderi e vola agli ottavi del Masters 1000 di Shanghai dove trova Auger-Aliassime, suo inseguitore diretto per un posto alle ATP Finals di Torino

Nessun cambio di gerarchia nel tennis italiano, con Lorenzo Musetti che si è aggiudicato il duro derby contro Luciano Darderi approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e consolidandosi come secondo miglior azzurro del circuito. Adesso sulla strada dell’azzurro ci sarà Felix Auger-Aliassime, con cui il carrarino si sta giocando la qualificazione per le Nitto ATP Finals.

Shanghai, Musetti supera la fatica e Darderi

Senza Jannik Sinner, costretto al ritiro ieri contro Tallon Griekspoor, l’Italia del tennis a Shanghai si è aggrappata a Musetti e Darderi, due degli azzurri più in forma del momento e che il tabellone ha deciso di far sfidare in un derby già al terzo turno dove a prevalere è stato Lorenzo. Muso si è aggiudicato il terzo confronto diretto tra i due con il risultato di 7-5 7-6 al termine di una partita estremamente dura – soprattutto dal punto di vista fisico con entrambi i giocatori che sin dai primi game hanno evidenziato una grande fatica dovuta alle condizioni climatiche estreme – e decisa alla fine dalla miglior gestione di alcuni punti delicati da parte del toscano.

L’ottavo con Auger-Aliassime è un match point per le ATP Finals

Lorenzo vola dunque agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai dove trova Auger-Aliassime, che in precedenza si era sbarazzato di Jesper De Jong. Quello in Cina sarà l’ottavo scontro diretto tra i due, con Musetti che è in vantaggio nei precedenti grazie ai suoi quattro successi compresa la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Quella a Shanghai sarà però una sfida fondamentale non solo per fare strada nel torneo ma anche in ottica ATP Finals. Auger-Aliassime è infatti al momento il primo giocatore escluso da Torino, mentre Musetti è l’ultimo qualificato con un vantaggio di 630 punti proprio sul canadese, che perdendo contro l’azzurro potrebbe dire addio alle sue speranze di qualificazione.

Shanghai, sempre più top player fuori dai giochi: Musetti può sperare

Intanto con l’uscita di scena di Sinner e di tanti altri top player il Masters 1000 di Shanghai (già privo di Carlos Alcaraz che ha preferito riposarsi e rinunciare al torneo) risulta più aperto che mai. Un vero e proprio favorito è difficile da individuare, motivo per cui anche Musetti potrebbe sognare in grande a Shanghai, dove nel suo lato di tabellone sono rimasti quasi esclusivamente giocatori che hanno dimostrato di soffrire e non poco Lorenzo come Alexander Zverev e Alex de Minaur. Oltre al tedesco e all’australiano i giocatori da cui guardarsi per la conquista del titolo al momento sembrerebbero essere Novak Djokovic in primis, Holger Rune e Daniil Medvedev, tornato ai suoi livelli in Cina.