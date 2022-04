SONDAGGIO - Mourinho o Acerbi: quale reazione ti ha dato più fastidio?

25-04-2022 10:37

Con il Napoli apparentemente tiratosi fuori dalla corsa scudetto (e in ritiro permanente) dopo la rocambolesca sconfitta con l’Empoli si può ormai di corsa scudetto a due tra Milan e Inter. E il doppio incrocio delle milanesi con le romane ha infuocato ancora di più un finale di campionato fatto di accuse, insinuazioni e veleni. Da una parte i rossoneri contestano lo scarso impegno della Roma di Mourinho, che sabato sera contro i nerazzurri ha interrotto una striscia di imbattibilità che durava da 12 partite. Lo Special One, osannato dai suoi ex tifosi, ha ammesso candidamente nel dopopartita nel dopopartita di sperare che gli attuali campioni d’Italia si ripetano anche quest’anno e inevitabilmente ha dato il “la” a chi lo accusa di essersi scansato.

Neanche 24 ore dopo le polemiche si sono accese sull’altro versante: la rete in pieno recupero di Tonali, viziata da due errori difensivi prima di Marusic e poi di Acerbi, è stata accompagnata dalla risatina di quest’ultimo, pizzicato dalle telecamere con un sorriso sul volto mentre i rossoneri festeggiavano il gol vittoria. Lo stesso Acerbi ha giustificato sui social il motivo della sua espressione, scrivendo che si trattava di una risata isterica dovuta al nervoso del momento, ma la reazione di interisti e laziali non si è fatta attendere. Non dimentichiamoci, infatti, che il giocatore è ai ferri corti con società e tifoseria e che questa stagione è stato anche messo fuori rosa. Come dimenticare, però, lo sfottò del 2019 subìto a San Siro proprio da Acerbi, quando Kessié e Bakayoko mostrarono la sua maglia come trofeo al termine di un contestatissimo Milan-Lazio?

Da una parte il tifo di Mourinho, dall’altra la risata di Acerbi: quale reazione ti dà più fastidio? Dicci la tua rispondendo al sondaggio!

ITALIAMEDIA