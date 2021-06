Southgate: "Importante vincere la prima gara"

Il commissario tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate alla BBC ha commentato la vittoria contro la Croazia all’esordio a Euro 2020: “Questo non vuol dire che ci siamo già qualificati. Mi è piaciuta la prestazione, abbiamo limitato le giocate della Croazia. Loro giocano bene, sono contento anche di chi è entrato dopo in campo”.

“È una bella giornata per il pubblico inglese. Se non vinci la prima partita la pressione aumenta. Ma abbiamo ancora due partite davvero difficili in questo girone e oggi abbiamo compiuto un bel passo in avanti”.

OMNISPORT | 13-06-2021 18:34