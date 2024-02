Spareggi Europa League: Icardi e Di Maria trascinano Galatasaray e Benfica, beffato il Marsiglia di Gattuso

Vittorie per Galatasaray, Benfica, Qarabag e Sporting contro Sparta Praga, Tolosa e Young Boys nell'andata degli spareggi di Europa League. Pareggiano invece Shakhtar, Marsiglia, Lens e Friburgo

15-02-2024 23:54

Vittorie interne per Galatasay e Benfica contro Sparta Praga e Tolosa frutto delle reti in extremis dei due argentini ex Serie A, Mauro Icardi e Angel Di Maria. Sporting e Qarabag invece si ritrovano già a un passo dalla qualificazione grazie ai successi in trasferta su Young Boys e Braga. Termina senza reti la sfida tra Lens e Friburgo, mentre il Marsiglia viene obbligato al pareggio contro lo Shakhtar Donetsk nei minuti di recupero.

Galatasaray-Sparta Praga 3-2

Ci pensa Mauro Icardi a salvare il Galatasary. Il club turco si porta inizialmente in vantaggio 2-1 sullo Sparta Praga grazie alle reti di Kerem Demirbay e di Dries Mertens, entrambe arrivate su assist di Icardi, intervallate da quella di Angelo Preciado, poi si ritrova a giocare in 10 per l’espulsione di Victor Nelsson e subisce la rete del pareggio da Jan Kuchta. Pareggio che dura fino al recupero quando ci pensa Maurito a regalare la vittoria per 3-2 al Galatasaray con un destro da fuori area che s’infila nell’angolino basso.

Shakhtar Donetsk- Olympique Marsiglia 2-2

Doppio botta e risposta tra Shakhtar Donetsk e Olympique Marsiglia. Succede tutto nel secondo tempo con i francesi che sbloccano il match al 64’ con Pierre-Emerick Aubameyang, ma si fanno riprendere dopo meno di cinque minuti da una rete di Mykola Matvienko. Negli ultimi minuti di match gli ucraini finiscono sotto per la rete di Iliman Ndiaye, ma recuperano nel recupero con un colpo di testa di Eguinaldo. Pareggio comunque positivo per la squadra allenata da Gennaro Gattuso.

Young Boys-Sporting 1-3

Successo in trasferta per lo Sporting che può affrontare così il ritorno in casa contro lo Young Boys con molta più tranquillità. I portoghesi passano in vantaggio intorno al 30’ grazie all’autorete di Aurèle Amenda e raddoppiano con il rigore trasformato da Viktor Gyökeres a cui segue subito la risposta svizzera con Filip Ugrinic. A inizio ripresa poi la squadra di Lisbona affonda definitivamente gli elvetici con la rete di Gonçalo Inácio.

Braga-Qarabag 2-4

Tracollo in casa per il Braga contro il Qarabag. La formazione arrivata terza nel girone di Champions League del Napoli parte male e al 20’ si ritrova subito sotto dopo aver subito il gol su rigore di Marko Jankovic ma recupera allo scadere della prima frazione grazie a Simon Banza. Nella ripresa poi gli azeri chiudono la pratica con tre gol in quindici minuti realizzati da Abdellah Zoubir (doppietta) e Juninho. Il gol dal dischetto nel finale di João Moutinho serve solamente a regalare una piccola speranza di rimonta al ritorno.

Benfica-Tolosa 2-1

Angel Di Maria trascina il Benfica al successo in casa contro il Tolosa. Succede tutto nella ripresa, con i lusitani che prima passano in vantaggio al 68’ grazie a un rigore realizzato da El Fideo, poi si fanno recuperare dalla rete di Mikkel Desler e infine vincono in extremis grazie a un altro tiro dal dischetto trasformato dall’argentino.

Lens-Friburgo 0-0

Termina senza reti l’incontro tra Lens e Friburgo. I tedeschi si rendono pericolosi nel primo tempo soprattutto con Roland Sallai, che colpisce la traversa intorno al 20’, poi nella ripresa è il VAR a far sì che il risultato rimanga sullo 0-0 annullando la rete di Massadio Haïdara per i francesi. Discorso qualificazione rimandato al ritorno.

