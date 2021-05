Svizzera, Petkovic alla guida di una squadra cosmopolita

La Svizzera è inserita nel Gruppo A con Italia, Turchia e Galles. I rossocrociati sono guidati in panchina da quella vecchia volpe di Vladimir Petkovic, che passò fugacemente anche dal campionato italiano con la Lazio. E’ una nazionale multicolore in cui giocano numerosi calciatori di chiara provenienza balcanica e africana. Il giocatore di maggior talento è Granit Xhaka, ma in rosa ci sono anche elementi come l’atantino Freuler, l’ex interista Shaqiri o il panzer nero Embolo.

Anche Petkovic deve limare il suo gruppo che per adesso è di 29 elementi:

Portieri: Kobel, Mvogo, Omlin, Sommer

Difensori: Akanji, Benito, Cömert, Elvedi, Lotomba, Mbabu, Omeragic, Rodriguez, Schär, Widmer

Centrocampisti: Fernandes, Freuler, Sow, Granit Xhaka, Zakaria, Zuber

Attaccanti: Embolo, Fassnacht, Gavranovic, Mehmedi, Ndoye, Seferovic, Shaqiri, Vargas, Zeqiri

