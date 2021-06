Verso Italia-Austria: Chiellini e Florenzi in forte dubbio

Crescono i dubbi relativi all’impiego di Giorgio Chiellini e Alessandro Florenzi per la prossima gara dell’Italia a EURO 2020 , sfida per gli Ottavi di finale contro l’ Austria : stando alle ultime da Coverciano le condizioni dei due non migliorano.

Nella giornata di oggi, infatti, sia il difensore della Juventus e capitano della Nazionale, uscito anzitempo contro la Svizzera , sia il laterale del PSG in prestito dalla Roma , infortunatosi nel match d’esordio contro la Turchia , hanno lavorato ancora a parte, nella speranza di un recupero effettivo già dai prossimi giorni.

Per adesso rimangono le incognite, considerando comunque le ottime prove di Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni al centro della difesa, quest’ultimo impiegato contro il Galles , e di Giovanni Di Lorenzo e Rafael Tolói sulla corsia di destra: Roberto Mancini, insomma, potrebbe scegliere di non rischiare i due giocatori anche in caso di sorprese dell’ultim’ora.

In gruppo, invece, Domenico Berardi , che dopo il pestone subito contro la Svizzera e il turno di riposo nell’ultima gara vinta dagli azzurri all’Olimpico contro Bale e compagni dovrebbe tornare regolarmente tra i titolari sabato sera contro l’Austria.

OMNISPORT | 23-06-2021 10:58