Tutti gli arbitri che scenderanno in campo nella prossima giornata di Serie A. Un lombardo per il Napoli contro l'Atalanta

08-03-2023 13:06

Per la 26ma giornata in Serie A si giocano alcune partite molto delicate sia ai fini della classifica sia per il morale delle varie squadre. Per esempio il match d’esordio venerdì sera Spezia-Inter non è tanto importante per i nerazzurri in chiave scudetto, quanto in chiave autostima dopo le recenti magre patite in trasferta e alla vigilia di una partita di Champions in un’altra città di mare come Porto. Ad arbitrare l’emergente Marinelli. Poi sabato sarà la volta del Napoli, che, battuto in casa una settimana fa, cerca subito di rilanciarsi contro l’Atalanta e a fischiare sarà un lombardo, molto promettente, come il comasco Colombo. Partite delicate (ma abbordabili) anche per due convalescenti come Juve, in casa con la Samp (arbitra Prontera) e il Milan super gasato dall’impresa di coppa, di scena a San Siro nel posticipo con arbitro La Penna.

Le designazioni arbitrali per il prossimo turno della Serie A:

Spezia-Inter

Venerdì 10/03 H. 20.45

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Marinelli di Tivoli Assistenti: Mondin-De Meo

Mondin-De Meo Iv: Baroni

Var: Di Paolo

Avar: Abisso

Empoli-Udinese

Sabato 11/03 H. 15.00

Arbitro: Cosso di reggio Calabria

Cosso di reggio Calabria Assistenti: Rocca-Raspollini

Rocca-Raspollini Iv: Marchetti

Var: Di Martino

Avar: Di Paolo

Napoli-Atalanta

Sabato 11/03 H. 18.00

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti: Berti-Colarossi

Berti-Colarossi Iv: Doveri

Var: Valeri

Avar: Abisso

Bologna-Lazio

Sabato 11/03 H. 20.45

Arbitro: Maresca di Napoli

Maresca di Napoli Assistenti: Bercigli-Cecconi

Bercigli-Cecconi Iv: Feliciani

Var: Mazzoleni

Avar: Paganessi

Lecce- Torino

Domenica 12/03 H. 12.30

Arbitro: Sacchi di Macerata

Sacchi di Macerata Assistenti: Palermo-Mokhtar

Palermo-Mokhtar Iv: Rutella

Var: Marini

Avar: Ghersini

Cremonese – Fiorentina

Domenica 12/03 H. 15.00

Arbitro: Marcenaro di Genova

Marcenaro di Genova Assistenti: Vecchi-Moro

Vecchi-Moro Iv: Manganiello

Var: Guida

Avar: Di Martino

Hellas Verona-Monza

Domenica 12/03 H. 15.00

Arbitro: Piccinini di Forlì

Piccinini di Forlì Assistenti: Pagliardini – Macaddino

Pagliardini – Macaddino Iv: Ferrieri Caputi

Var: Massa

Avar: Muto

Roma-Sassuolo

Domenica 12/03 H. 18.00

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Fabbri di Ravenna Assistenti: Capaldo – Prenna

Capaldo – Prenna Iv: Giua

Var: Pairetto

Avar: Nasca

Juventus-Sampdoria

Domenica 12/03 H. 20.45

Arbitro: Prontera di Bologna

Prontera di Bologna Assistenti: Costanzo-Passeri

Costanzo-Passeri Iv: Rapuano

Var: Di Bello

Avar: Longo S.

Milan-Salernitana

Lunedì 13/03 H. 20.45

Arbitro: La Penna di Roma

La Penna di Roma Assistenti: Zingarelli-Di Monte

Zingarelli-Di Monte Iv: Perenzoni

Var: Banti

Avar: Guida