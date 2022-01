Ultimo aggiornamento 12-01-2022 11:25

Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola oggi il Milan, avrebbe cambiato obiettivo : la nuova scelta sarebbe Eric Bailly, 27enne difensore ivoriano dal 2016 al Manchester United, che sarebbe d ’ accordo alla cessione in prestito.

Non è poi cosa rara, assistere alla riabilitazione di Andrea Pirlo. Gigantesco in campo, e anche da allenatore forse ancora acerbo, ma assai più concreto e pragmatico rispetto a quel che sembrò all'epoca della sua prima esperienza da tecnico della Juventus. Pirlo non avrà molto tempo per riflettere, anche se dai quotidiani odierni non sembra propenso a valutare l'opportunità come il collega Fabio Cannavaro.

Zlatan Ibrahimovic era quasi del Napoli. Ma in precedenza aveva lavorato anche al Verona. , Quando ero al Verona di Battista Pastorello avevamo scovato un trequartista del Malmoe, il suo racconto in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport, Un giovanissimo Federico Pastorello aveva già ottenuto il sì della famiglia, ma non osammo spendere 5 miliardi per quel ragazzo che era già venuto a Verona per conoscere l ’ ambiente. Foschi, ne ha messi a segno parecchi.

Doveva essere l'occasione del rilancio, invece l'alone di negatività non si è dissipato : la carriera di Javier Pastore è a un bivio, tra la possibilità di continuare all'Elche e quella del ritorno nella sua Argentina. A poco meno di sei mesi dalla scadenza del contratto, sembra prendere quota l'ipotesi di un ritorno in patria per provare finalmente a rilanciarsi : come riportato dal 'Corriere dello Sport ', il Boca Juniors sarebbe intenzionato ad accoglierlo tra le proprie fila.

Tre gol e un assist nelle ultime quattro partite e già due no secchi del Bologna al Siviglia che sta facendo di tutto per strappare Orsolini ai felsinei. Il club spagnolo ci aveva provato chiedendo ai rossoblu, ma il Bologna ha detto no. Come raccolto da TMW, se l'assalto a Orsolini dovesse fallire, Monchi è pronto a tornare su un suo vecchio pallino, Jesus Corona del Porto.

Ho parlato con Steven, mi ha parlato delle ambizioni che ci sono qui e non vedo l'ora di divertirmi, , queste le prime parole da giocatore dell'Aston Villa di Coutinho riportate dal The Guardian. L'ex, di Inter e Liverpool, ha scelto la casacca numero 23.

Dusan Vlahovic è sicuramente uno tra gli uomini mercato più richiesti di questa stagione. L'edizione odierna fiorentina de La Nazione riporta l'ennesima offerta dell'Arsenal per Vlahovic, aggiungendo un dettaglio sulle commissioni che i Gunners accetterebbero di pagare : oltre ai 70 milioni per l'acquisto del giocatore, ne sarebbero pronti 19 all'anno da destinare allo stipendio e ben 18 per il procuratore alla firma.

Proseguono dunque i contatti per Azmoun, in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo : i russi sono disposti a cederlo, ma vogliono un indennizzo, la pista rimane calda, ma attenzione anche alle quotazioni in rapida risalita di Aubameyang e Icardi : il primo è impegnato in Coppa d'Africa, il secondo invece non è mai uscito dai radar. Ma se l'Arsenal non opporrà resistenza alla partenza di Aubameyang, diverso e più complicato il discorso per Icardi e il PSG.

Sembrava destinato a giocare con la casacca del Cagliari e, invece, ora la destinazione più probabile, secondo Sky Sport, sarebbe il Genoa. Parliamo di Calafiori, esterno giallorosso classe 2002. Salvo imprevisti, Calafiori andrà a giocare al Genoa con la formula del prestito.

Problemi tra Dembelé e il Barcellona. Il 24enne attaccante francese è in scadenza di contratto ma non avrebbe, nessuna intenzione di lasciare i blaugrana a gennaio. Vorrebbe prima il rinnovo. In caso contrario, da parametro zero, in estate.

Cosa è successo ieri martedì 11 gennaio 2022

