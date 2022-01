Ultimo aggiornamento 19-01-2022 07:29

Dopo la decisione di Labbadia di non accettare l'offerta del Grifone, il Genoa sta pensando a chi affidare la panchina. Maran pare in pole position ma ci sarebbero delle alternative.

Sia nel pre-partita sia nel post- partita di Juventus - Sampdoria, completamente dominata e alla fine vinta per 4 - 1 dai bianconeri, ha tenuto banco la questione dei rinnovi di alcuni calciatori della Vecchia Signora. Juventus, Arrivabene :, I rinnovi ? Parleremo con tutti a febbraio. Poi Arrivabene ha allargato l ’ orizzonte, appunto, all ’ intera questione dei rinnovi dei bianconeri :, Non c'è solo Dybala, ci sono Cuadrado, Perin, Bernardeschi che è un campione d'Europa e De Sciglio.

Cosa è successo ieri martedì 18 gennaio 2022

Serie A, Inter: si parla seriamente del rinnovo di Handanovic. Inter scatenata in questo mercato invernale: le mosse nerazzurre. Napoli, spunta l'idea Gatti: molte big su di lui. Como, colpo in attacco: dal Valencia arriva Alex Blanco. Calciomercato: colpi e trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Real Madrid: Eden Hazard ha chiesto la cessione. Inter, Inzaghi ha un'idea per Kolarov. Lazio, Sarri può convincere Vecino. Juventus, per centrocampo e attacco si avvicinano due fumate bianche. Verona, boom Barak: il presidente Setti fa il prezzo. Salernitana, la rivoluzione parte dalla porta: in arrivo Sepe. Amarcord Pellegri: dal Milan al Torino per ritrovare Juric e il padre. Tagliafico vuole il Napoli: l'agente in pressing sull'Ajax.

