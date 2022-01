Ultimo aggiornamento 28-01-2022 12:20

Dopo aver messo a segno il colpo Robin Gosens dall'Atalanta, Beppe Marotta non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e sta già programmando quelle che saranno le mosse di giugno. L'AD nerazzurro sta studiando la situazione in casa Milan, che arrivò all'Inter a parametro zero dal Milan. Inter , si sogna il colpo Kessie. Inter , oggi è il giorno di Caicedo. È attesa entro oggi la firma sul contratto che renderà ufficiale il passaggio di Felipe Caicedo dal Genoa all'Inter in prestito per sei mesi.

Diawara ha accettato di lasciare la Roma, così i giallorossi si sono messi al lavoro per cercare un centrocampista. Se Xhaxa continua a essere l'obiettivo numero uno, ora compare il nome del mediano del Psg, Danilo Pereira. Se in Francia dovesse arrivare Ndombelé, l'affare potrebbe sbloccarsi.

Nel giorno del suo ventiduesimo compleanno Dusan Vlahovic sbarca a Torino. L'attaccante serbo sta svolgendo le visite di rito al J-Medical prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà alla Juventus. Vlahovic firmerà per i prossimi quattro anni e mezzo con la società bianconera e guadagnerà circa 7 milioni di euro netti a stagione. La Fiorentina invece incasserà 75 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Una di queste che è rimbalzata da poche ore, è la volontà del Borussia Dortmund di cercare di prendere l'attaccante del Sassuolo Scamacca. Il Borussia Dortmund nelle ultime ore si è infatti mosso per entrambi. Per il centrocampista il no del Sassuolo è stato secco e perentorio, per l'attaccante se ne può parlare.

Dopo la partenza di Gosens in direzione Inter, l'Atalanta pensa anche a rinforzarsi. Nel mirino dei bergamaschi, secondo le notizie che arrivano da Sky Sport Uk, sarebbe finito Divock Origi, attaccante belga di 26 anni di proprietà del Liverpool. Il giocatore, arriverebbe solo in caso di cessione di Duvan Zapata al Newcastl e.

La Juventus accoglie Vlahovic su Twitter :, Ciao Dusan. Con l ’ emoticon della mano che saluta e con la semplice scritta, Dusan, la Juventus ha accolto Dusan Vlahovic, nuovo centravanti bianconero per la seconda parte dell ’ attuale stagione e per, almeno, le quattro annate successive, dopo che nella serata di giovedì il club torinese ha definito i dettagli dell ’ accordo con l ’ entourage del giocatore in arrivo dalla Fiorentina. folla alla Continassa per accogliere Vlahovic.

Queste sono le ore di Dusan Vlahovic alla Juventus : accordo totale tra i bianconeri e l'entourage dell'attaccante serbo, che si appresta a sbarcare a Torino per provare a risolvere i problemi offensivi della 'Vecchia Signora. Fosse in Dybala, Buffon rimarrebbe alla Juventus anche oltre la scadenza del contratto, pur a costo di rinunciare a qualcosa dal punto di vista economico. Se fossi la Juve ... mi stuzzicherebbe la suggestione Dybala - Vlahovic.

Dopo sei stagioni e mezza col granata addosso, per Daniele Baselli è giunta l'ora di cambiare : è ufficiale il suo trasferimento al Cagliari dal Torino. ? UFFICIALE # Baselli è rossoblù ? ? Benvenuto, Daniele ? ? https://t.co/UAzgmJB3hS # forzaCasteddu pic.twitter.com/m4M9NOnpTp — Cagliari Calcio January 28, 2022, Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l ’ acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Daniele Baselli, che arriva in rossoblù dal Torino a titolo definitivo.

La Nazione fa il punto sulla situazione portieri in casa Fiorentina. Anche se in linea teorica il portiere titolare sarebbe il polacco Dragowski, ultimamente Italiano gli preferisce sistematicamente Terracciano.

Se la Juventus sembra aver vinto per distacco l'oscar del mercato di gennaio con l'acquisto di Dusan Vlahovic, seguita dall'Inter che si è assicurata Robin Gosens, potrebbe essere della Roma il colpo last minute più significativo. La soluzione giusta potrebbe essere il Fulham, pari a 2.2 milioni netti. La Roma chiede un prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni, soldi da reinvestire immediatamente su Xhaka, non più centrale nelle gerarchie del manager dell ’ Arsenal Mikel Arteta.

I nerazzurri hanno la risposta al colpo-Vlahovic dei bianconeri: dopo Gosens si sta per chiudere un altro affare

Il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli è infatti prossimo a chiudere con il Getafe per Mathias Olivera. Il jolly mancino uruguaiano sta per essere acquistato dal Napoli con la formula del prestito per un milione con riscatto obbligatorio e incondizionato fissato a 11 milioni più bonus. Il parco di esterni sinistri a disposizione di Luciano Spalletti per la seconda parte della stagione non dovrebbe quindi subire variazioni, il cui contratto con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno.

Cosa è successo ieri giovedì 27 gennaio 2022

