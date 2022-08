Ultimo aggiornamento 06-08-2022 09:58

Cosa è successo ieri venerdì 5 agosto 2022

Atalanta: Moustapha Cissé in prestito al Pisa. Galatasaray scatenato! Non solo Mertens in arrivo dalla Serie A. Mercato Milan: tre le alternative per il colpo in difesa. Non solo Atalanta: piomba un altro Club su Pinamonti. Cutrone, possibile ritorno in Italia per l'ex Milan. Roma, ecco le prime parole di Wijnaldum in giallorosso. Inter, dopo Bremer, la scelta di Casadei spaventa i tifosi. Mamadou Coulibaly lascia la Salernitana: andrà in prestito alla Ternana. Inter: Sanchez, addio vicino. E c'è un nome nuovo per la difesa. L'esito dell'incontro tra Napoli e Sassuolo per Raspadori. Acerbi vuole una big: Milano o Torino nel suo futuro?. Milan, Pobega rinnova fino al 2027. Empoli, arriva l'erede di Pinamonti. Raspadori, a ore la fumata bianca: chi la spunta tra Napoli e Juventus. Skorupski rinnova con il Bologna. Dries Mertens è a un passo dal Galatasaray. Milan, De Ketelaere non basta: Pioli detta la lista di mercato. Inter, Pinamonti tiene in stand-by il mercato. Man City, Guardiola: "Vorrei che Bernardo Silva restasse qui". Roma, Mourinho pensa alla difesa: obiettivo Bailly. Asse bollente Venezia-Genoa: coinvolti Aramu e altri due calciatori. Fiorentina, ore decisive per il futuro di Milenkovic. Salernitana, nel mirino un altro calciatore del Metz: Dylan Bronn. Mercato Milan, i tifosi temono la grande beffa a centrocampo. Telenovela portieri, altra sorpresa per i tifosi del Napoli. Salernitana: Simy verso la Turchia. Non solo Kostic, la Juve lavora al colpo a effetto: i tifosi sperano. Ufficiale: nuovo colpo di mercato per il Monza di Berlusconi. Barcellona, il Manchester United non parteciperà all'asta per De Jong. Verona, rinforzo per l'attacco: tentativo per Kallon del Genoa. Napoli, la bordata di Spalletti a Mertens ma i tifosi non ci stanno. Leicester: in arrivo maxi offerta per Fofana. Juventus, è il giorno di Kostic ma nel mirino c'è un altro attaccante. Calciomercato, Spalletti 'chiama' Raspadori: le ultime. Pioli detta la linea di mercato: "Ecco cosa manca al Milan". Inter, Inzaghi trema: Dumfries e Skriniar possono ancora partire. Fiorentina: interesse per Luis Alberto. Palermo: Corini favorito per il posto da allenatore, occhio a De Rossi. Torino: in arrivo Ilkhan dal Besiktas. Il Toro 'carica' il West Ham: nel mirino il centrocampista croato Vlasic. Calciomercato Sampdoria: quasi fatta con la Roma per Villar e Muratori. Napoli: prima dell'arrivo di Kepa si tenta l'ultima spiaggia per Navas. Calciomercato Parma: vicini Colley e Gaetano, 4 cessioni in arrivo.