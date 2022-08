Ultimo aggiornamento 30-08-2022 00:26

Cosa è successo ieri lunedì 29 agosto 2022

Milan, ufficiale l'acquisto di Thiaw: "Mi sembra un sogno". Calciomercato Spezia: via Antiste per prendere Azzi e Ampadu. Manchester United: visite mediche per Antony. Rudi Garcia chiama Pjanic all'Al-Nassr. Ajax: Ziyech il sostituto di Antony. Napoli, addio Fabian Ruiz: al Psg per 23 milioni. Calciomercato Sampdoria: dopo Winks si cercano altri due rinforzi. Inter, frenata per Acerbi: la motivazione. Monza, Stroppa: "Con altri innesti la squadra potrebbe essere più competitiva". Como, ufficiale Cutrone: "Rappresentare il club della mia città è un onore". Roma, Felix Afena ai saluti: “Mourinho mi ha cambiato la vita”. Juventus: due squadre su Arthur Melo. Brescia: Cistana in partenza, le Rondinelle valutano il sostituto. Calciomercato Pisa: Calafiori stuzzica, duello con il Frosinone per il talento della Roma. Dall'Inghilterra: Rangnick avrebbe sconsigliato Ronaldo al Chelsea. Roma: visite mediche per Camara dell'Olympiacos. Cristiano Ronaldo vuole il Napoli, ora serve l'offerta dello United per Osimhen. Valencia, Gattuso pronto ad allenare Cavani. Juventus: Fagioli verso la Cremonese. Il Venezia si fa avanti per Januzaj: sorpasso sul Genoa, ecco l'offerta. Salernitana: visite mediche in corso per Daniliuc. Chi è Thiaw, il jolly della difesa del Milan che si ispira a Matip. Südtirol: Bisoli è il nuovo allenatore. Milan: potrebbe essere Vranckx l'ultimo rinforzo. Caicedo lascia l'Italia e firma con l'Abha Club. Juventus: Paredes atteso a Torino, in tre pronti a fare le valigie. Juventus, nuova pista per Arthur. Calciomercato Palermo: è fatta per Saric, in arrivo altri due colpi.