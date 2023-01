Juventus, McKennie ha accettato la corte del Leeds

Weston McKennie ha detto sì al Leeds : lo fa sapere Sky. Il centrocampista americano avrebbe accettato la corte degli inglesi di Premier League, dicendo invece di no all'Aston Villa. A convincere il giocatore, anche il fatto che la proprietà del Leeds è semi- statunitense e l'allenatore è Usa.Leggi l'articolo09:22

La Sampdoria insiste su Dragovic in difesa. Là davanti, idea Nestorovski

Alla Sampdoria spetta un girone di ritorno particolarmente difficoltoso. Il pupillo dell'ex centrocampista di Lazio e Inter è l'esperto centrale classe 1991 della Stella Rossa di Belgrado e della nazionale austriaca Aleksandar Dragovic. L'ultima idea porterebbe a Ilija Nestorovski dell'Udinese.Approfondimento11:11

Lazio, ufficiale: Escalante torna dalla Cremonese e va in prestito al Cadice

Il mediano argentino è tornato alla base della Lazio che, a sua volta l'ha girato in prestito al Cadice, nella Liga spagnola, campionato da cui era stato prelevato a parametro zero dall'Eibar, di cui era capitano. Lazio che già a metà della passata stagione aveva rimandato Escalante nei Paesi Baschi, in cui aveva messo in fila 17 presenze e ben 5 reti.Leggi l'articolo11:47

L'Al Nassr ricompone la coppia Ronaldo – Modric

Secondo il media saudita Al Yaum, avrebbe ottenuto il benestare al trasferimento per la prossima stagione da parte di Luka Modric, centrocampista croato, che si ricongiungerebbe dunque con Cristiano Ronaldo, dopo aver vestito la stessa maglia già nel Real Madrid. Cr7 ha già esordito in campionato nell'ultima partita, che la squadra squadra ha vinto per 1 - 0.Leggi l'articolo12:36

Serie C, Catanzaro senza freni anche sul mercato: ufficiale Brignola

Colpo nel mercato invernale del Catanzaro, formazione schiacciasassi nel girone C di Serie C, che si assicura dalla Serie B l'attaccante classe 1999 Enrico Brignola, rientrato al Benevento dopo il prestito al Cosenza. Sempre in serie B ha vestito le maglie di Benevento, Frosinone, Spal, Livorno, mentre in serie A ha giocato con Benevento e Sassuolo. Brignola arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione.Vai all'articolo13:01