Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Lukaku, Vlahovic, Osimhen e Scamacca

Siamo entrati ormai nel mese d’agosto, manca giusto un mese alla conclusione della sessione estiva del mercato. E le trattative cominciano a entrare davvero nel vivo, soprattutto quelle che riguardano i big. Tante le voci e le suggestioni, a cominciare dal clamoroso scambio tra Juventus e Chelsea che riguarda Lukaku e Vlahovic, passando per le folli cifre messe in campo dagli arabi per convincere il Napoli a cedere Osimhen , per finire al deciso inserimento dell’Inter nella corsa a Scamacca, con tanto di possibile beffa alla Roma. Vediamo qual è il borsino delle trattative di calciomercato, aggiornato all’1 agosto .

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Lukaku Carlos Augusto

Donnarumma Kessie INTER Scamacca

Samardzic Sommer

Carlos Augusto MILAN Musah

Pellegrini Calafiori

Rogerio Veliz NAPOLI Mavropanos

Kiwior Osimhen (rinnovo)

Sutalo Kilman

Danso ROMA Marcos Leonardo

Pavlidis

Sanches

Ljubicic Scamacca LAZIO Karlsson Ricci Sow ATALANTA Hien Colombo De Ketelaere FIORENTINA Mina Grabara Murillo

Juve, fa discutere scambio Lukaku-Vlahovic

Uno ha 30 anni e fino a poche settimane fa era uno dei “bersagli” del popolo bianconero, l’altro ne ha sette di meno ed è sbarcato a Torino appena due anni fa, a suon di milioni: Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic potrebbero essere i protagonisti di uno degli scambi più clamorosi e discussi di questa sessione di mercato. Chi ci guadagnerà, la Juve o il Chelsea? Intanto Giuntoli prova a sondare il campo col PSG per il possibile prestito di Donnarumma. Ormai quasi del tutto tramontata la pista Kessie.

Inter, pronta la beffa alla Roma su Scamacca

E l’Inter? I nerazzurri hanno cambiato obiettivo in attacco, da Balogun sono passati a un altro centravanti in forza a una squadra londinese: Scamacca. Pur tra mille problemi finanziari, i nerazzurri hanno offerto di più rispetto agli Hammers rispetto alla Roma, ferma alla proposta di prestito con diritto/obbligo di riscatto. E allora il centravanti potrebbe unirsi a Samardzic, ormai praticamente in pugno, tra i volti nuovi della rosa a disposizione di Inzaghi.

Milan su Pellegrini, Napoli su Kiwior: voci su Osimhen

Il Milan invece ha in pugno Musah e ora va a caccia di un rinforzo sugli esterni: Pellegrini è passato in vantaggio su Rogerio. Tante voci ma ancora nessuna ufficialità in casa Napoli. Osimhen è vicino al rinnovo e al tempo stesso è al centro di clamorose voci di mercato. Al Hilal all’assalto con 60 milioni annui di stipendio, più 140 al Napoli: troppo pochi, De Laurentiis ne voleva 200, adesso forse avrà anche rivisto le pretese verso l’alto. Nomi nuovi in difesa: dopo Danso, Kilman e Mavropanos, giudicati troppo costosi, piacciono il croato Sutalo e soprattutto il polacco Kiwior, ex Spezia, ora all’Arsenal.