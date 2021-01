LIVE MILAN - JUVENTUS 1-1 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori10:50

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Milan e Juventus, posticipo della sedicesima giornata del campionato di Serie A.10:50

Big match di grande fascino e tradizione a San Siro dove il Milan, capolista reduce da tre successi consecutivi, ospita la Juventus, sotto di dieci lunghezze con una gara da recuperare ma a caccia del risultato pieno per accorciare sulla testa e dare una svolta alla propria stagione.20:01

Storia recente favorevole ai bianconeri che dopo l'ultimo pari datato febbraio 2012 hanno portato a casa 13 dei 16 scontri diretti disputati; ultimo precedente della scorsa stagione vinto però dai rossoneri che ribaltarono il doppio vantaggio della vecchia signora per poi vincere quattro reti a due.19:42

Formazioni ufficiali e Milan in campo col 4-2-3-1: G.Donnarumma - Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez - Calabria, Kessie - Castillejo, Calhanoglu, Hauge - Leao. A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Conti, Kalulu, Musacchio, Duarte, Colombo, Maldini, Diaz, Frigerio.20:04

La Juventus si schiera con un 4-4-2: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Frabotta - Chiesa, Bentancur, Rabiot, Samsey - Dybala, Ronaldo. A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Chiellini, Arthur, McKennie, Di Pardo, Portanova, Fagioli, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca.19:44

Le positività al Covid di Krunic e Rebic e la squalifica di Tonali complicano ulteriormente le scelte di Pioli che avanza Calabria in mediana al fianco di Kessié con Dalot terzino destro e il rientrante Hernandez a sinistra. Nella batteria di trequartisti dietro Leao, spazio per Calhanoglu, Hauge e Castillejo, preferito a Diaz.19:52

Problemi di formazione anche per Pirlo che senza gli esterni Cuadrado e Alex Sandro lancia Danilo e Frabotta ai lati della coppia Bonucci-De Ligt. In mediana si rivede Rabiot al fianco di Bentancur mentre in attacco, complice l'indisponibiità di Morata, fiducia al tandem composto da Dybala e Ronaldo.19:56

Le squadre terminano le operazioni di riscaldamento e rientrano negli spogliatoi. Pochi minuti al fischio d'inizio del signor Irrati.20:37

Inizia il match! Primo pallone giocato dalla Juventus.20:48

2' Frabotta guadagna il fondo e mette al centro per Dybala che calcia di prima intenzione, deviazione di Kjaer e palla tra le braccia di Donnarumma.20:50

3' Azione personale di Leao che avanza palla al piede e una volta al limite dell'area lascia partire un rasoterra debole e fuori bersaglio.20:51

5' Dybala si libera di Kessié e favorisce la ripartenza di Rabiot, provvidenziale ripiegamento di Hauge che ruba palla al francese e consente alla sua difesa di riposizionarsi.20:53

7' Corner corto di Calhanoglu per Hauge che entra in area e calcia verso la porta, opposizione del reparto arretrato bianconero che poi recupera la sfera dopo un cross impreciso di Calabria.20:56

7' Occasione Milan! Bentancur perde palla in area, Castillejo calcia verso il primo palo ed esalta i riflessi di Szczesny.20:55

9' Sinistro sopra la traversa di Frabotta che comincia l'azione palla al piede e poi la conclude dopo una percussione al limite dell'area di Dybala.20:57

11' Pressing aggressivo dei rossoneri che mettono in difficoltà il possesso palla dal basso dei bianconeri.20:59

12' Lancio di Dalot che Hauge non controlla in area di rigore, sul proseguo poi cross di Hernandez allontanato in fallo laterale da Bonucci.21:00

13' Calcio di punizione guadagnato da Hernandez sulla trequarti. Occupano l'area di rigore i saltatori di Pioli.21:01

15' Quindici minuti di gioco a San Siro. Partita piacevole ma risultato sempre bloccato sullo zero a zero.21:03

16' Palo di Chiesa! Sugli sviluppi di un corner, Kjaer allontana sui piedi dell'ex viola che si coordina e lascia partire una conclusione potente che si infrange sul legno alla sinistra di Donnarumma.21:05

18' Cross di Bonucci che Chiesa non riesce a girare verso la porta. Buon momento per i bianconeri che aumentano la pressione.21:05

18' GOL! Milan-JUVENTUS 0-1! Rete di Chiesa. Tacco illuminante di Dybala che smarca Chiesa in area di rigore, diagonale sul palo lontano dell'ex viola che supera Donnarumma e vale il vantaggio bianconero.



20' Continua a spingere la Juventus galvanizzata dal gol appena realizzato.21:08

22' Occasione Milan! Spunto personale di Leao che entra in area, si libera con una finta di Bonucci e lascia partire una conclusione mancina potente ma di poco imprecisa.21:10

24' Occasione Juventus! Chiesa sfonda centralmente palla al piede, si libera di Romagnoli e trova lo spazio per la conclusione dal limite dell'area. Si oppone Donnarumma.21:13

26' Grande ritmo a San Siro con le due squadre che si affrontano a viso aperto senza troppi tatticismi.21:14

27' Occasione Milan! Ramsey sbaglia in impostazione e serve involontariamente Hauge, pallone poi buono per Leao che calcia verso il primo palo ma trova la risposta di Szczesny in tuffo.21:15

29' Azione paziente della Juventus che porta Chiesa al cross dal fondo. Hernandez si oppone in calcio d'angolo.21:17

31' Calhanoglu sfrutta la sovrapposizione di Hernandez e trova lo spazio per la conclusione dal limite dell'area. Rimpallo tra Rabiot e Bonucci e pallone poi recuperato dai bianconeri.21:19

33' Hauge si incunea in area e favorisce la conclusione di Hernandez murata però dalla difesa bianconera. Prova ad alzare ritmo e baricentro la capolista di Pioli.21:21

34' Destro rasoterra di Calhanoglu dal limite dell'area. Szczesny si accartoccia e blocca in presa sicura.21:22

35' Altro destro dai 20 metri di Calhanoglu ben parato da Szczensy. Azione che in precedenza aveva portato lo stesso portiere polacco a deviare in tuffo una chiusura verso la propria porta di Ramsey.21:24

37' Hernandez taglia centralmente e chiede l'uno-due a Calabria, pallone di ritorno però non controllato dal terzino spagnolo all'interno dell'area di rigore.21:26

39' Prolungato palleggio bianconero dopo diversi minuti di pressione milanista.21:27

41' GOL! MILAN-Juventus 1-1! Rete di Calabria. Leao entra in area dalla sinistra e serve Calabria a rimorchio, piatto destro chiurgico del rossonero che supera Szczesny e vale il pareggio.



43' Minuti finali di primo tempo con la Juventus che riprende subito in mano le redini del gioco.21:31

45' Finisce il primo tempo, Milan-Juventus 1-1.21:33