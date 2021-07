Euro 2020: novità su Leonardo Spinazzola, i tempi di recupero

Leonardo Spinazzola è stato sottoposto nella mattinata di lunedì in Finlandia ad un intervento chirurgico dopo la rottura sottocutanea del tendine d’Achille della gamba sinistra, subita nel match di Euro 2020 contro il Belgio.

L’operazione, svolta a Turku dai dottori Sakari Orava e Lasse Lempainen, è perfettamente riuscita. Ad assistere anche il medico della Nazionale, Andrea Ferretti.

L’esterno sinistro della Nazionale resterà fuori almeno 4 mesi, il ritorno in campo si stima che avverrà entro i sei mesi. Il giocatore ora rientra a Roma, dove inizierà la fase di riabilitazione sotto gli occhi attenti dello staff del neo allenatore giallorosso José Mourinho. “Intervento riuscito perfettamente – ha scritto sui social -. Ringrazio tutti per essermi stati vicino, siete stati davvero tantissimi! Iniziato il countdown ci vediamo presto!”.

Sky ha fatto sapere che in caso di qualificazione dell’Italia in finale, Spinazzola volerà a Londra per assistere al match.

“L’Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi – le parole di Mourinho -. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile”.

Intanto a Spinazzola sono arrivate le scuse della sorella di Courtois, che sui social si era scagliata contro il giocatore infortunato: “Mi dispiace molto sentire che l’Europeo di Spinazzola sia finito così. Mi scuso per la mia reazione dopo la partita e spero che si riprenda bene”, ha scritto su Instagram.

OMNISPORT | 05-07-2021 15:37