Euro 2020, Turchia-Italia: probabili formazioni

Tutto pronto per l’inizio di Euro 2020. Oggi, alle 20:45, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Italia scende in campo contro la Turchia, per la gara inaugurale del torneo, valida per la prima giornata del gruppo A.

Il CT Mancini pare intenzionato a schierare, in attacco, il tridente formato da Berardi (favorito su Chiesa), Immobile e Insigne. Dall’altra parte, il pericolo numero uno è rappresentato da Calhanoglu, stella apprezzata nel Milan.

Le probabili formazioni:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini

Turchia (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz. All. Gunes

OMNISPORT | 11-06-2021 08:45