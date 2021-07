Euro2020: Quanto vale per l'Italia la finale di Wembley

Donnarumma e Jorginho fanno ricca l’Italia. Ovviamente non solo il portiere che ha parato il rigore a Morata e il play che ha realizzato l’ultimo penalty con un tiro freddo “alla Maradona” sono stati i protagonisti del successo dell’Italia sulla Spagna nella semifinale di Euro2020, sia chiaro, ma per esemplificare le loro prodezze hanno consentito alla Figc di incassare altri soldi nella strada che porta al podio europeo.

Se dal punto di vista sportivo era dal 2012 che gli azzurri non arrivavano in semifinale a un campionato europeo (cosa tra l’altro successa solo nel ’68 quando l’Italia di Valcareggi vinse e nel ’90 quando la nazionale di Dino Zoff fu beffata in finale dalla Francia a Rotterdam), anche dal punto di vista economico il torneo itinerante è stato un trionfo e consente di incassare un ulteriore assegno incassato dalla FIGC, che si aggiunge ai premi ricevuti per i risultati ottenuti nelle precedenti partite della manifestazione.

L’Italia potrebbe incassare oltre 28 milioni se vince l’Europeo

La UEFA distribuirà complessivamente 331 milioni di euro alle nazionali. La qualificazione è valsa 9,25 milioni, ogni vittoria nella fase a gironi ha garantito 1 milione, mentre il passaggio agli ottavi 1,5 milioni e l’ingresso ai quarti altri 2,5 milioni.

Il raggiungimento della semifinale ha garantito ancora 4 milioni di euro, mentre per la finale ne sono previsti almeno altri 5. In totale, quindi, sono 25,25 i milioni già incassati, che potrebbero raggiungere il massimo di 28,25 in caso di vittoria in finale a Wembley (altri 3 milioni sono previsti per il vincitore finale).

Cifre, inoltre, che faranno salire anche i ricavi della FIGC rispetto ai 197 milioni messi a budget per il 2021: nel bilancio preventivo, infatti, la Federcalcio aveva inserito il solo premio per la partecipazione a EURO 2020 da 9,25 milioni. Per quanto riguarda invece i premi per i calciatori, il raggiungimento della finale garantisce almeno 200 mila euro a testa (lordi) agli Azzurri di Mancini. La cifra potrebbe arrivare a 250 mila euro in caso di successo e conquista del trofeo.

SPORTEVAI | 07-07-2021 13:58