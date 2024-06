Euro2024, Spagna-Croazia: riecco Ivana Knoll, la sexy tifosa di Modric infiamma Berlino e avvisa l'Italia

Cominciano gli Europei e ripartono gli show in tribuna della modella e influencer croata: scatti da urlo e il 24 l'incontro coi fan dell'Italia promette scintille.

Poteva mai mancare in un’occasione così importante, la sfida inaugurale degli Europei della sua Croazia? Certo che no. Ivana Knoll non si perderebbe una sfida dei suoi beniamini per niente al mondo. Come, non avete capito chi è? Ma dai, se un paio d’annetti fa siete andati tutti a dare un’occhiata alle sue foto sui social. Sì, è proprio lei, la modella, influencer, starlette – chiamatela un po’ come preferite – famosa per i suoi show in tribuna agli ultimi Mondiali in Qatar, dove ha accompagnato le gesta di Modric e compagni fino alla finalina per il terzo posto vinta sul Marocco.

Dai Mondiali agli Europei, Ivana Knoll c’è sempre

Stavolta gli orizzonti si sono ristretti (si fa per dire): dal mondo, si è passati all’Europa. Ma questo non sembra fare la differenza per la procace Ivana, che pur di esserci si è sobbarcata un volo intercontinentale dal Canada ed è approdata in Germania nell’immediata vigilia del match con la Spagna, a Berlino. Sacrifici ben remunerati: la Bild, infatti, il più popolare tabloid tedesco, le ha dedicato un servizio fotografico, a quanto pare baciato da grande successo. E prima del via, la Knoll ha fatto in tempo a posare per vari servizi dedicate alle tifose più “cool” della kermesse: un classico.

Spagna-Croazia, la bella Ivana in tribuna tra i tifosi

Dopo il dovere, il piacere. Ivana ha raggiunto l’Olympiastadion e ha documentato – come al solito – tutti i suoi spostamenti su Instagram. Del resto, il suo profilo è seguito da tre milioni di follower, tenuti costantemente aggiornati su ogni sua mossa. Direttamente dallo stadio teatro del match con le Furie Rosse, la Knoll ha inviato un messaggio patriottico, dedicato alla sua Croazia: “Una piccola nazione dal grande cuore”. Un messaggio che suona come un avviso anche all’Italia e agli Azzurri, avversari dei croati il prossimo 24 giugno a Lipsia: match che si preannuncia durissimo. Anche se l’entusiasmo di Ivana dopo appena un tempo si è attenuato di botto, vista la tempesta di gol spagnoli abbattutasi sui malcapitati croati.

Paladina della libertà? La Knoll fa sempre notizia

Certo, se due anni fa in Qatar l’appariscente Ivana giocava a presentarsi come una paladina della libertà, quasi come un’ambasciatrice dell’ideologia occidentale in un paese così distante culturalmente, rischiando addirittura l’arresto, difficile pensare a motivazioni civili e culturali alla base delle sue esibizioni in tribuna in terra tedesca, che ovviamente – a cominciare dal match con gli spagnoli – non sono passate inosservate. La Germania è diventata una culla della democrazia, dell’inclusione, della libertà di espressione. Ma gli show della Knoll funzionano lo stesso, anche senza giustificazioni.