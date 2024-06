Euro2024, girone E: i favoriti, i big match e il calendario

I Diavoli Rossi di De Bruyne e Lukaku vanno a caccia della qualificazione agli ottavi: la nazionale di Rebrov l'outsider. Calendario e il regolamento

Inizia il conto alla rovescia per l’inizio degli Europei in Germania. Venerdì 14 giugno, le 24 nazionali daranno il via a un torneo che promette emozioni e spettacolo. Nel girone E, il Belgio di Romelu Lukaku si presenta con l’ambizione di continuare il percorso impeccabile che li ha condotti alla qualificazione. La formazione belga è pronta a sfidare una determinata Ucraina, mentre la Romania e la Slovacchia di Calzona cercheranno di sorprendere e superare le aspettative.

Euro2024, girone E: il Belgio la grande favorita

La favoritissima del girone E è il Belgio di Domenico Tedesco, pronto a dominare il gruppo e a ritagliarsi uno spazio importante nel torneo grazie all’esperienza dei suoi giocatori, con alcuni che potrebbero calcare il palcoscenico internazionale con la nazionale per l’ultima volta, prima di lasciare spazio alle nuove generazioni. I Diavoli Rossi sono i principali candidati alla qualificazione agli ottavi, seguiti dall’Ucraina, considerata la principale outsider. A seguire, ci saranno Slovacchia e Romania.

I big match del girone E

Slovacchia e Romania, sulla carta, sono le nazionali meno attrezzate per poter affrontare le big del torneo. Il Belgio di Lukaku e De Bruyne proverà a imporsi in un calendario tutt’altro che proibitivo: esordirà contro la nazionale di Calzona, affronterà poi la Romania e infine si sfiderà con l’Ucraina. La formazione di Rebrov cercherà di lasciare subito Slovacchia e Romania alle spalle per evitare di giocarsi la qualificazione nell’ultima giornata. Il big match del girone sarà dunque quello tra i Diavoli Rossi e i gialloblù, in programma il 26 giugno alle 18 alla MHPArena di Stoccarda.

Euro2024, girone E: il calendario

Prima giornata

ROMANIA-UCRAINA 17 giugno ore 15 – Allianz Arena di Monaco di Baviera

BELGIO-SLOVACCHIA 17 giugno ore 18 – Waldstadion di Francoforte

Seconda giornata

SLOVACCHIA-UCRAINA 21 giugno ore 15 – Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf

BELGIO-ROMANIA 22 giugno ore 21 – RheinEnergieStadion di Colonia

Terza giornata

SLOVACCHIA-ROMANIA 26 giugno ore 18 – Waldstadion di Francoforte

UCRAINA-BELGIO 26 giugno ore 18 – MHPArena di Stoccarda

Euro2024, il regolamento

Le 24 squadre qualificate sono state suddivise in sei gironi da quattro squadre ciascuno tramite sorteggio. Ogni nazionale affronterà una sola volta le avversarie del proprio girone, con le prime due classificate che avanzeranno agli ottavi di finale insieme alle migliori terze. In totale saranno 16 le squadre che prenderanno parte alla fase a eliminazione diretta, dove in caso di parità si procederà con supplementari ed eventualmente i rigori. Si partirà con gli ottavi, disputati in gara secca: le otto vincitrici passeranno ai quarti, per poi proseguire con semifinale e finale. L’ultimo atto degli Europei verrà disputato il 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino. Infine, a differenza dei Mondiali, il torneo non prevede una finale per il terzo posto.