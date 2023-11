Italia U21, altra tegola: Miretti ko. E trema anche la Juve: con l'Inter è emergenza

Dopo Colombo, Nunziata perde anche Miretti per le due sfide decisive che l'Italia U21 dovrà affrontare contro San Marino e Irlanda. Allegri in apprensione per il derby d'Italia.

16-11-2023 12:58

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

L’Italia Under 21 perde un altro pezzo importante in vista del doppio impegno decisivo per la qualificazione a Euro 2025 contro San Marino (oggi) e Irlanda (martedì). Fabio Miretti, che era già in dubbio, è stato costretto a lasciare il ritiro degli Azzurrini a causa della lombalgia e, ora, trema anche Allegri, in piena emergenza a centrocampo per la super sfida con l’Inter.

Italia U21, altra tegola: Nunziata perde anche Miretti

Dopo Oristanio e Colombo, già rientrato a Monza nella giornata di ieri, il ct della nazionale Under 21, Carmine Nunziata, dovrà fare a meno anche di Fabio Miretti, perno del centrocampo degli Azzurini. Il 20enne della Juventus ha provato fino all’ultimo a stringere i denti, ma, alla fine, non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca. Non è infatti riuscito a smaltire il fastidio già accusato durante il riscaldamento in occasione dell’ultimo match di campionato col Cagliari, quando è rimasto in campo 66′, prima di essere sostituito da Iling-Junior.

Assenza pesante per l’Italia U21: oggi il primo match con San Marino

L’Italia U21 scenderà in campo oggi, alle 18:30, a Serravalle nel primo dei due match fondamentali per staccare il pass per l’Europeo del 2025. Se contro San Marino, ultimo nel Gruppo A con zero punti e senza aver mai segnato neppure un gol, l’assenza di Miretti pesa relativamente, contro la capolista del girone Irlanda (martedì 21 novembre, sempre alle 18:30) l’esperienza del centrocampista di Pinerolo sarebbe risultata preziosa.

Anche Allegri in apprensione: per la Juve è emergenza centrocampo

Miretti rientrerà alla Continassa, dove le sue condizioni saranno attentamente valutate dagli specialisti della Juventus. Il suo recupero, in vista del big match che vale la vetta della Serie A contro l’Inter, è di fondamentale importanza, dal momento che il centrocampo bianconero è in piena emergenza. Già, oltre agli indisponibili Fagioli e Pogba, si è registrato anche l’infortunio di Locatelli, che ha lasciato la Nazionale maggiore per un problema alla costola che gli impedirà di essere in campo nelle due sfide decisive contro Macedonia del Nord e Ucraina. Il derby d’Italia è alle porte e Allegri spera di poter contare su Miretti, che, in questa stagione, è diventato a tutti gli effetti un titolare della mediana.