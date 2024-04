La classifica senza errori arbitrali, 31ma giornata: altre due partite falsate

Ci si avvicina alla fine del campionato, ma le sviste e i pasticci arbitrali continuano. Ancora errori su errori in Serie A e c’è da chiedersi in che mondo vivano Rocchi e i suoi scudieri che settimanalmente, a Open Var su DAZN, continuano ad assicurare che le cose vadano bene. Tantissimi gli errori dei direttori di gara, non adeguatamente supportati dai loro omologhi in Sala VAR. Anche nel 31mo turno sono ben due le partite falsate, proprio come nella giornata precedente. Vediamo come cambia la classifica senza errori arbitrali di Serie A, aggiornata alla dodicesima di ritorno.

Arbitri, le due partite falsate del 31mo turno

La prima partita falsata del weekend è Salernitana-Sassuolo. Palesemente irregolare la rete del pareggio in extremis dei granata, viziata da un fallo a inizio azione di Pirola su Defrel. L’arbitro Sozza era a due passi e incredibilmente non se n’è accorto, mentre dalla sala Var hanno inspiegabilmente valutato come ininfluente il braccio largo del giocatore della Salernitana che andava dritto sull’avversario. Errore decisivo anche per l‘esperto Orsato, il migliore degli arbitri italiani, in Frosinone-Bologna: l’entrataccia di Saelemaekers su Zortea nei primi minuti andava sanzionata con l’espulsione e avrebbe quasi certamente cambiato l’esito del match.

Sviste arbitrali non decisive negli altri match

Nelle altre partite grosse lamentele del Lecce per la direzione di Massimi contro il Milan: giusta l’espulsione di Krstovic, gioco da fermare nell’azione che ha portato al 3-0 di Leao. Veniali gli errorucci di Guida nel derby tra Roma e Lazio, pessimo l’arbitraggio di Doveri in Monza-Napoli in cui mancano due rigori per gli azzurri (clamoroso quello negato a Ngonge, uncinato da Zerbin). Nessun errore decisivo in Juventus-Fiorentina, partita complessivamente ben diretta da La Penna, e neppure in Udinese-Inter, dove sembrano corrette le decisioni di Piccinini, almeno sugli episodi chiave come il rigore per fallo di Okoye su Thuram.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2023-2024 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale INTER 82 INTER +5 77 MILAN 68 MILAN -2 70 JUVENTUS 62 BOLOGNA -3 61 BOLOGNA 58 JUVENTUS +3 59 ROMA 55 ROMA +2 53 ATALANTA* 50 NAPOLI -3 51 NAPOLI 48 ATALANTA* -1 51 LAZIO 46 LAZIO -2 48 TORINO 44 TORINO -1 45 FIORENTINA* 43 FIORENTINA* – 43 MONZA 42 MONZA – 42 GENOA 38 GENOA +1 37 CAGLIARI 30 CAGLIARI -4 34 LECCE 29 EMPOLI -2 30 UDINESE 28 LECCE -1 30 EMPOLI 28 SASSUOLO -4 29 VERONA 27 UDINESE -1 27 FROSINONE 26 FROSINONE -1 27 SASSUOLO 25 VERONA – 27 SALERNITANA 15 SALERNITANA +5 10

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la quinta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

