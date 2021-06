Marco Rossi: "Niente gabbia per Ronaldo"

Il ct dell’Ungheria Marco Rossi a Radio Punto Nuovo ha parlato alla vigilia del match dei magiari contro il Portogallo: “Cercheremo di non fare l’errore della Turchia contro l’Italia, se ci si difende soltanto, infatti, il gol prima o poi lo si subisce. Dovremo avere le idee chiare nei momenti in cui avremo il pallone”.

Cristiano Ronaldo non è l’unico pericolo: “Ci aspettiamo un calciatore difficilmente marcabile nell’uno contro uno, ma il Portogallo non è solo Ronaldo, hanno tantissimi talenti, quindi non possiamo pensare di fare una gabbia per tutti i nostri avversari”.

OMNISPORT | 14-06-2021 16:36