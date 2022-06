Juve-Di Maria, nuovi contatti: segnali incoraggianti

Le parole dell'argentino avevano lasciato intendere che la pista che lo porta alla Juve dopo lo stop improvviso si fosse riaccesa, con l'ipotesi remota del Barcellona sullo sfondo. I contatti tra la Juve e Di Maria proseguono e, gli ultimi sarebbero incoraggianti : un ripensamneto da parte di Angel dettato dalla necessità di chiudere con un ingaggio.Approfondimento09:41

Calciomercato, il borsino di oggi. Come vanno le trattative per Di Maria e Zaniolo

Le percentuali di riuscita delle trattative più importanti di Juve, Milan, Inter, Napoli e tutte le altre squadre di Serie A. Aggiornamento del 27 giugno 2022Leggi l'articolo13:19

Non solo Koulibaly: l'alternativa della Juventus al post-De Ligt

Per la dirigenza bianconera il difensore del Napoli resta la prima opzione, ma in bianconero potrebbe arrivare un altro difensoreLeggi l'articolo13:34

Zaniolo irrita la Roma: niente rinnovo e niente scambi, le alternative Juve

L'atteggiamento, per la nuova Roma, di un giocatore che dovrebbe incarnare l'immagine del club è determinate. Per Zaniolo niente rinnovo, e niente scambi all'orizzonte. Juve avvisata : è tempo di valutare alternative concrete. Che si tratti della Juventus o della stessa Roma, che gioverebbe – fermo Mou – di un calciatore dalle caratteristiche di Berardi. SONDAGGIO – Secondo te la Juventus farebbe bene a puntare su Nicolò Zaniolo ?.Leggi l'articolo13:35

Cristiano Ronaldo via da Manchester, il ritorno in Serie A è più vicino: Roma, Inter e l'ipotesi Chelsea

Le mosse dovrebbero definirsi presto, in virtù del Decreto Crescita del quale potrebbe usufruire lo stesso CR7 qualora optasse per la Roma o per un secondo club italiano entro il 30 giugno prossimo. Insomma, la Roma dei Friedkin sarebbe disposta ad assecondare le richieste spropositate di Ronaldo ? Repubblica e Leggo, che insistono su questa pista. Poi c'è il Decreto Crescita che, potrebbe aiutare ad accelerare l'operazione entro fine giugno mentre Ronaldo è in vacanza.Leggi l'articolo13:35

Come giocherà la Juventus se arrivano Di Maria, Pogba e Paredes

Allegri stravolge la squadra e punta sul 4-3-3 ma sono pronti altri colpi per i bianconeri che vogliono riscattare le recenti delusioniVai all'articolo13:36

SONDAGGIO - Calciomercato Juventus: cosa ne pensi dell'idea Zaniolo?

Cedere De Ligt per far cassa e acquistare Zaniolo. Sarebbe questa l'idea della Juventus, che punta il gioiellino della Roma: secondo te fa bene?Vai all'articolo13:39