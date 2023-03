Il tecnico rossonero presenta in conferenza stampa gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham e rivela come stanno Brahim e Giroud

Dopo il successo di misura di San Siro firmato dall’incornata iniziale di Brahim Diaz, domani sera in quel di Londra al nuovo White Hart Lane contro il Tottenham, il Milan si appresta a vivere un ritorno degli ottavi di finale di Champions League da non sbagliare. Ne è ben conscio il tecnico rossonero, Stefano Pioli che, nella consueta conferenza stampa di presentazione, ha toccato i temi caldi di un match che può cambiare la stagione.

Che sul netto e “meritato” ko di sabato sera a Firenze contro la Fiorentina potesse esserci una testa già a Londra, Pioli lo ha escluso con le sue dichiarazioni rilasciate al termine della gara nella pancia del Franchi. Una sconfitta pesante, che ha allontanato il Milan dal secondo posto in classifica, occupato dall’Inter e distante ora tre lunghezze, e che permesso alle romane di infiammare la corsa Champions. Ma una sconfitta che, come sottolineato dal tecnico in conferenza stampa non influirà sulla gara contro il Tottenham:

Questa è un’altra storia, è un’altra partita da interpretare al meglio. Sappiamo che il Tottenham ci metterà ancora più pressione di quella dell’andata. Dobbiamo approcciare bene la gara e portarla avanti con continuità e alto livello qualitativo nelle scelte e nelle giocate.

In merito allo stato di forma della squadra, con le attenzioni particolari rivolte a Olivier Giroud e Brahim Diaz, Pioli rivela:

Stiamo vivendo sensazioni positive. Arriviamo con fiducia, entusiasmo e grande determinazione. Come stanno Giroud e Brahim Diaz? Stanno bene entrambe, siamo in 24 e tutti possiamo giocare dall’inizio, poi vedrò. Ritorno di Antonio Conte in panchina? Credo che la presenza dell’allenatore sia importate. Conte sarà un valore in più, ma oltre a questo è una gara importante anche per loro e domani daranno tutto per passare il turno.

Proprio come il Milan, anche gli Spurs arrivano da un ko in campionato, contro gli Wolverhampton. Un risultato che, però, per Pioli non cambierà l’atteggiamento messo in campo domani sera dagli inglesi:

I risultati che le due squadre hanno avuto in campionato non cambieranno la gara di domani. Tutte e due vogliono passare il turno. Ci aspettiamo un Tottenham con maggiore pressione, anche più che a Milano. Sono una squadra che ha numeri importanti anche nel secondo tempo e dobbiamo essere bravi a interpretare la gara e sfruttare al meglio le occasioni.

In merito all’impatto che può portare giocare in uno stadio come quello degli Spurs, il tecnico rossonero spiega: