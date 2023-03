Nazionale, Chiesa non ci sarà con Inghilterra e Malta

Il giocatore della Juventus dà forfait per le prossime due partite dell'Italia, dopo l'infortunio rimediato contro l'Inter.

20-03-2023 22:02

Salta un altro nome importante tra i giocatori convocati per le prime due partite della Nazionale azzurra nelle qualificazioni agli Europei 2024. Giovedì contro l’Inghilterra e domenica con Malta non ci sarà infatti Federico Chiesa, uscito per infortunio durante Inter-Juventus.

L’attaccante bianconero si è infatti sottoposto ad accertamenti a Torino dopo il dolore accusato al ginocchio nel big match di domenica sera. Non ci sono lesioni, ma per Chiesa è impossibile aggregarsi alla Nazionale azzurra per le due gare con Inghilterra e Malta.