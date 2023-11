Serie A, gli arbitri della 13a giornata: le designazioni di tutte le partite. Juventus-Inter a Guida

Definiti gli arbitri della 13a giornata di serie A: Juventus-Inter a Guida di Torre Annunziata, Per Milan-Fiorentina Di Bello di Brindisi, Atalanta-Napoli a Mariani di Aprilia

22-11-2023 14:08

Resi noti gli arbitri della tredicesima giornata del campionato di serie A. Turno spalmato su tre giornate, dal 25 al 27 novembre: si comincia il sabato con le tre gare canoniche e si archivia la giornata lunedì 27 novembre con due partite in calendario. Il primo match in programma è Salernitana-Lazio, ore 15 del sabato: è stato designato Prontera di Bologna. Alle 18 è la volta di Atalanta-Napoli, fischia Mariani di Aprilia. Ore 20.45, i riflettori si accendono su San Siro per Milan-Fiorentina: arbitra Di Bello di Brindisi.

Il programma della domenica prevede cinque gare sviluppate sulle consuete quattro fasce orarie: Cagliari-Monza alle 12.30, fischia Marchetti di Ostia Lido. Per Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa, entrambe alle ore 15, l’Aia ha selezionato rispettivamente Sozza di Seregno e Zufferli di Udine; per Roma-Udinese, stadio Olimpico alle 18, c’è Massimi di Termoli. Juventus-Inter in serale a Guida di Torre Annunziata.

Due le partite del lunedì: alle 18.30 c’è Verona-Lecce affidata a La Penna di Roma 1. Chiosa serale con Bologna-Torino: il direttore di gara è Colombo di Como.

Arbitri e assistenti delle partite della 13a giornata

Salernitana-Lazio

(sabato 25 novembre, ore 15)

Arbitro: Prontera di Bologna

Assistenti : Baccini-Cecconi

: Baccini-Cecconi IV Ufficiale: Pezzuto

VAR: Pairetto

AVAR: Nasca

Atalanta-Napoli

(sabato 25 novembre, ore 18)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Giallatini-Rossi L.

: Giallatini-Rossi L. IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Valeri

AVAR: Paterna

Milan-Fiorentina

(sabato 25 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Dei Giudici-Margani

: Dei Giudici-Margani IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Mazzoleni

AVAR: Pagnotta

Cagliari-Monza

(domenica 26 novembre, ore 12.30)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti : Vecchi-Perrotti

: Vecchi-Perrotti IV Ufficiale: Volpi

VAR: Serrra

AVAR: Gariglio

Empoli-Sassuolo

(domenica 26 novembre, ore 15)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Di Monte-Ricci

: Di Monte-Ricci IV Ufficiale: Santoro

VAR: Nasca

AVAR: Pairetto

Frosinone-Genoa

(domenica 26 novembre, ore 15)

Arbitro: Zufferli di Udine

Assistenti : Costanzo-Passeri

: Costanzo-Passeri IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Fabbri

AVAR: Paganessi

Roma-Udinese

(domenica 26 novembre, ore 18)

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti : Rocca-Raspollini

: Rocca-Raspollini IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Paterna

AVAR: Longo S.

Juventus-Inter

(domenica 26 novembre, ore 20.45)

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti : Meli-Alassio

: Meli-Alassio IV Ufficiale: Massa

VAR: Irrati

AVAR: Meraviglia

Verona-Lecce

(lunedì 27 novembre, ore 18.30)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti: Berti-Bottegoni

Berti-Bottegoni IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Marini

AVAR: Maggioni

Bologna-Torino

(lunedì 27 novembre, ore 20.45)