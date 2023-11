Serie A, gli arbitri della 14a giornata: le designazioni di tutte le partite. Napoli-Inter a Massa

Il 14esimo turno di serie A è spalmato su quattro giornate, dal 1 al 4 dicembre: Monza-Juve a Fabbri, ancora Marchetti per il Milan. Per il big match Napoli-Inter designato Massa di Imperia

29-11-2023 17:16

Resi noti gli arbitri della quattordicesima giornata del campionato di serie A. Turno spalmato su quattro giornate, dal 1 al 4 dicembre: si comincia il venerdì con l’unica sfida in programma, quella del Brianteo tra Monza-Juventus con fischio di inizio alle 20.45, il direttore di gara designato è Fabbri. Per le tre sfide canoniche di sabato 2 dicembre si comincia alle ore 15 con Genoa-Empoli: fischia Aureliano. Alle 18 è la volta di Lazio-Cagliari, gara affidata a Dionisi. Ore 20.45, i riflettori si accendono nuovamente su San Siro dove il Milan, per la seconda volta consecutiva in casa al sabato sera, sfida il Frosinone: arbitra Marchetti.

Il programma di domenica 3 dicembre si inaugura alle 12.30 con Lecce-Bologna, fischia Doveri. Per Fiorentina-Salernitana e Udinese-Verona, entrambe alle ore 15, l’Aia ha selezionato rispettivamente Tremolada e Maresca; alle 18 c’è Sassuolo-Roma con Marcenaro. Per il big match del turno, Napoli-Inter allo stadio Maradona dalle 20.45, tocca a Massa.

Una solo gara di lunedì: alle 20.45 c’è Torino-Atalanta affidata a Piccinini.

Arbitri e assistenti delle partite della 14a giornata

Monza-Juventus

(venerdì 1 dicembre, ore 20.45)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Rossi M.-Cipressa

: Rossi M.-Cipressa IV Ufficiale: Giua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Di Vuolo

Genoa-Empoli

(sabato 2 dicembre, ore 15)

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti : Liberti-Cortese

: Liberti-Cortese IV Ufficiale: Gualtieri

VAR: Meraviglia

AVAR: Mazzoleni

Lazio-Cagliari

(sabato 2 dicembre, ore 18)

Arbitro: Dionisi de L’Aquila

Assistenti : Peretti-Politi

: Peretti-Politi IV Ufficiale: Camplone

VAR: Guida

AVAR: Pagnotta

Milan-Frosinone

(sabato 2 dicembre, ore 20.45)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Assistenti : Vivenzi-Fontemurato

: Vivenzi-Fontemurato IV Ufficiale: Fourneau

VAR: Paterna

AVAR: Pairetto

Lecce-Bologna

(domenica 3 dicembre, ore 12.30)

Arbitro: Doveri di Roma 1

Assistenti : Tofo-Longo F.

: Tofo-Longo F. IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Nasca

AVAR: Paganessi

Fiorentina-Salernitana

(domenica 3 dicembre, ore 15)

Arbitro: Tremolada d Monza

Assistenti : Bindoni-Tegoni

: Bindoni-Tegoni IV Ufficiale: La Penna

VAR: Gariglio

AVAR: Irrati

Udinese-Verona

(domenica 3 dicembre, ore 15)

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti : Palermo-Mokhtar

: Palermo-Mokhtar IV Ufficiale: Rutella

VAR: Valeri

AVAR: Miele

Sassuolo-Roma

(domenica 3 dicembre, ore 18)

Arbitro: Marcenaro di Genova

Assistenti : Garzelli-Moro

: Garzelli-Moro IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Di Bello

AVAR: Di Martino

Napoli-Inter

(domenica 3 dicembre, ore 20.45)

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Imperiale-Mondin

Imperiale-Mondin IV Ufficiale: Rapuano

VAR: Marini

AVAR: Mariani

Torino-Atalanta

(lunedì 4 dicembre, ore 20.45)