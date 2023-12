Serie A, gli arbitri della 16a giornata: le designazioni di tutte le partite. Lazio-Inter a Maresca

Maresca per il big match dell'Olimpico, Genoa-Juve a Massa. Per Napoli-Cagliari c'è Marcenaro, Aureliano per Milan-Monza. Bologna-Roma affidata a Guida

13-12-2023 14:54