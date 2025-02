Serie A, gli arbitri della 26a giornata: Maresca torna in A in Roma-Monza, mancava da agosto per caso-minacce

Resi noti gli arbitri della ventiseiesima giornata di A stagione 2024/25: turno spalmato in 4 giorni da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio

Resi noti gli arbitri della 26esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 4 giorni con una gara al venerdì, 4 gare al sabato, 4 gare di domenica e una di lunedì. Si parte venerdì alle 20.45 con Lecce-Udinese, affidata a Bonacina, si continua sabato alle 15 con Parma-Bologna arbitra Abisso e allo stesso orario Venezia-Lazio, affidata a Marchetti, alle 18 c’è Torino-Milan affidata a Sozza, alle 20.45 Inter-Genoa diretta da Piccinini. Domenica alle 12.30 c’è Como-Napoli, dirige Manganiello, alle 15 Verona-Fiorentina dirige Di Bello, alle 18 Empoli-Atalanta che sarà diretta da Mariani e alle 20.45 Cagliari-Juventus, arbitra Colombo. Lunedì alle 20.45 Roma-Monza, arbitra Maresca. Il fischietto napoletano non dirigeva una partita di A dalla prima giornata, ad agosto (Milan-Torino 2-2) e solo recentemente era stato designato in B dopo il lunghissimo stop per le presunte minacce di morte a un giocatore, con l’intervento della Fifa. Da segnalare che tornano subito ad arbitrare Abisso e Di Bello, fortemente contestati nelle scorse settimane.

Arbitri e assistenti delle partite della 26a giornata

Lecce-Udinese

(venerdì 21 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Bonacina di Bergamo

Bonacina di Bergamo Assistenti : Imperiale e Moro

: Imperiale e Moro IV Ufficiale: Doveri

VAR: Guida

AVAR: Serra

Parma-Bologna

(sabato 22 febbraio, ore 15)

Arbitro: Abisso di Palermo

Assistenti : Baccini e C.Rossi

: Baccini e C.Rossi IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Marini

AVAR: Pezzuto

Venezia-Lazio

(sabato 22 febbraio, ore 15)

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido

Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Di Iorio e Di Gioia

: Di Iorio e Di Gioia IV Ufficiale: Cosso

VAR: Meraviglia

AVAR: Massa

Torino-Milan

(sabato 22 febbraio, ore 18)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Tolfo e Cipressa

: Tolfo e Cipressa IV Ufficiale: Crezzini

VAR: Paterna

AVAR: Fabbri

Inter-Genoa

(sabato 22 febbraio, ore 2045)

Arbitro : Piccinini di Forlì

: Piccinini di Forlì Assistenti : Cecconi e Vecchi

: Cecconi e Vecchi IV Ufficiale: Arena

VAR: Serra

AVAR: Chiffi

Como-Napoli

(domenica 23 febbraio, ore 12.30)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Manganiello di Pinerolo Assistenti : Passeri e Bercigli

: Passeri e Bercigli IV Ufficiale: Tremolada

VAR: Pezzuto

AVAR: Massa

Verona-Fiorentina

(domenica 23 febbraio, ore 15)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Meli e Trinchieri

: Meli e Trinchieri IV Ufficiale: Perri

VAR: Ghersini

AVAR: Mazzoleni

Empoli-Atalanta

(domenica 23 febbraio ore 18)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Carbone e Peretti

: Carbone e Peretti IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

VAR: Fabbri

AVAR: Meraviglia

Cagliari-Juventus

(domenica 23 febbraio, ore 20.45)

Arbitro: Colombo di Como

Colombo di Como Assistenti : Preti e Perrotti

: Preti e Perrotti IV Ufficiale: Perenzoni

VAR: Chiffi

AVAR: Marini

Roma-Monza

(lunedì 24 febbraio, ore 20.45)