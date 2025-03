Serie A, gli arbitri della 30a giornata, tutte le designazioni: Napoli-Milan a Sozza

Resi noti gli arbitri della trentesima giornata di A stagione 2024/25: turno spalmato in 3 giorni da sabato 29 a lunedì 31 marzo

Resi noti gli arbitri della 30esima giornata di serie A, stagione 2024/25: turno spalmato su 3 giorni con quattro gare al sabato, 4 gare di domenica e due di lunedì. Si parte sabato alle 15 con Como-Empoli, affidato a Mariani, e Venezia-Bologna che sarà diretta da Di Bello, alle 18 c’è Juventus-Genoa, arbitra Rapuano, alle 20.45 c’è Lecce-Roma, dirige Manganiello. Domenica alle 12.30 c’è Cagliari-Monza, dirige Fourneau, alle 15 Fiorentina-Atalanta dirige Doveri, alle 18 Inter-Udinese, diretta da Chiffi, alle 20.45 Napoli-Milan che sarà diretta da Sozza. Si chiude lunedì: alle 18.30 c’è Verona-Parma, arbitra Sacchi e alle 20.45 Lazio-Torino arbitra Massa.

Per il big-match Napoli-Milan Rocchi è andato sul sicuro con Sozza, che aveva fatto bene due settimane fa in Juve-Atalanta, anche se non erano mancati i veleni con le proteste di Thiago Motta per il rigore concesso alla Dea per mani di McKennie che aveva sbloccato il match. Sono sei i precedenti del Napoli sotto la direzione arbitrale di Simone Sozza in Serie A, con due vittorie, tre pareggi ed una sconfitta.. L’ultima gara diretta dal fischietto lombardo è stato il pareggio tra Napoli e Roma per 2-2 dell’anno scorso. Sei anche gli incroci col Diavolo (4 vittorie e 2 ko). Il designatore ha messo in campo per questo turno tutta l’artiglieria pesante con Doveri per l’altra partitissima Fiorentina-Atalanta, Mariani per Como-Empoli, Chiffi per Inter-Udinese e Massa per Lazio-Torino. Manca solo Guida, poi tutti i big sono in campo. Sorprende rivedere Di Bello arbitrare in A (dirigerà Venezia-Bologna), nessuna sorpresa invece per La Penna e Abisso in castigo in B.

Arbitri e assistenti delle partite della 30a giornata

Como-Empoli

(sabato 29 marzo, ore 15)

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti : Passeri e Imperiale

: Passeri e Imperiale IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Fabbri

AVAR: Paterna

Venezia-Bologna

(sabato 29 marzo, ore 15)

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Assistenti : Di Iorio-C.Rossi

: Di Iorio-C.Rossi IV Ufficiale: Monaldi

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

Juventus-Genoa

(sabato 29 marzo, ore 18)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Rapuano di Rimini Assistenti : Tolfo e Dei Giudici

: Tolfo e Dei Giudici IV Ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Meraviglia

Lecce-Roma

(sabato 29 marzo, ore 20.45)

Arbitro : Manganiello di Pinerolo

: Manganiello di Pinerolo Assistenti : Preti e Moro

: Preti e Moro IV Ufficiale: Cosso

VAR: Di Paolo

AVAR: Ghersini

Cagliari-Monza

(domenica 30 marzo, ore 12.30 )

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Meli e Alassio

: Meli e Alassio IV Ufficiale: Perri

VAR: Ghersini

AVAR: Aureliano

Fiorentina-Atalanta

(domenica 30 marzo, ore 15)

Arbitro : Doveri di Roma

: Doveri di Roma Assistenti : Baccini e Perrotti

: Baccini e Perrotti IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Marini

AVAR: Fabbri

Inter-Udinese

(domenica 30 marzo, ore 18)

Arbitro: Chiffi di Padova

Assistenti : M.Rossi e Fontemurato

: M.Rossi e Fontemurato IV Ufficiale: Bonacina

VAR: Paterna

AVAR: Pezzuto

Napoli-Milan

(domenica 30 marzo, ore 20.45)

Arbitro: Sozza di Seregno

Assistenti : Giallatini e Colarossi

: Giallatini e Colarossi IV Ufficiale: Marchetti

VAR: Meraviglia

AVAR: Di Paolo

Verona-Parma

(lunedì 31 marzo, ore 18.30)

Arbitro: Sacchi di Macerata

Assistenti : Bercigli e Trinchieri

: Bercigli e Trinchieri IV Ufficiale: Collu

VAR: Mazzoleni

AVAR: Volpi

Lazio-Torino

(lunedì 31 marzo, ore 20.45)