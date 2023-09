Serie A, gli arbitri della 6a giornata: le designazioni di tutte le partite, Juventus-Lecce a Giua

Inaugura la Juventus di Allegri: arriva il Lecce, arbitra Giua. Milan a Cagliari, designato La Penna. L'Inter ospita il Sassuolo: fischia Massimi. Manganiello per Napoli-Udinese. Genoa-Roma a Orsato

25-09-2023 14:02

Resi noti gli arbitri della sesta giornata del campionato di serie A. Non ci sono in cartello big match, sulla carta è un turno abbordabile per le big, soprattutto per chi – Juventus e Napoli – è chiamata al pronto riscatto.

Il primo turno infrasettimanale della stagione 2023/24 è spalmato tra martedì 26 e giovedì 28 settembre. Inaugura la Juventus di Massimiliano Allegri: attende in casa la sorpresa della prima parte di campionato, il Lecce che prova a stupire e godersi il sogno di una classifica che autorizza a sentirsi forti e competitivi. Arbitra Giua di Olbia.

Gran parte del programma è spalmato su mercoledì 27 settembre: Milan a Cagliari, designato La Penna. L’Inter ospita il Sassuolo: arbitra Massimi. Seconda sfida casalinga consecutiva per la Lazio, che attende all’Olimpico il Torino. Il direttore di gara è Fabbri. Manganiello designato per Napoli-Udinese. Genoa-Roma, giovedì 28 settembre ore 20.45, affidata a Orsato.

Arbitri e assistenti delle partite della 6a giornata

Juventus-Lecce

(martedì 26 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Giua di Olbia

Assistenti : Di Iorio-Cecconi

: Di Iorio-Cecconi IV Ufficiale: Massa

VAR: Maresca

AVAR: Muto

Cagliari-Milan

(mercoledì 27 settembre, ore 18.30)

Arbitro: La Penna di Roma 1

Assistenti : Imperiale-Rossi C.

: Imperiale-Rossi C. IV Ufficiale: Colombo

VAR: Irrati

AVAR: Paganessi

Empoli-Salernitana

(mercoledì 27 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti : Peretti-Di Monte

: Peretti-Di Monte IV Ufficiale: Feliciani

VAR: Maggioni

AVAR: Doveri

Verona-Atalanta

(mercoledì 27 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Dionisi di L’Aquila

Assistenti : Carbine-Giallatini

: Carbine-Giallatini IV Ufficiale: Azroldi

VAR: Paterna

AVAR: Maresca

Inter-Sassuolo

(mercoledì 27 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Massimi di Termoli

Assistenti : Rossi M.-Dei Giudici

: Rossi M.-Dei Giudici IV Ufficiale: Di Bello

VAR: Abbattista

AVAR: Guida

Lazio-Torino

(mercoledì 27 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti : Di Gioia-D’Ascanio

: Di Gioia-D’Ascanio IV Ufficiale: Prontera

VAR: Chiffi

AVAR: Di Vuolo

Napoli-Udinese

(mercoledì 27 settembre, ore 20.45)

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti : Mastrodonato-Yoshikawa

: Mastrodonato-Yoshikawa IV Ufficiale: Marinelli

VAR: Di Martino

AVAR: Marini

Frosinone-Fiorentina

(giovedì 28 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Fourneau di Roma

Assistenti : Scarpa-Bahri

: Scarpa-Bahri IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Marini

AVAR: Di Martino

Monza-Bologna

(giovedì 28 settembre, ore 18.30)

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Affatato-Cortese

Affatato-Cortese IV Ufficiale: Minelli

VAR: Di Paolo

AVAR: Longo S.

Genoa-Roma

(giovedì 28 settembre, ore 20.45)