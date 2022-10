Continuano gli errori arbitrali in serie A. Anche l’undicesima giornata non è esente da polemiche, recriminazioni e – purtroppo – da clamorose sviste. Quasi tutte concentrate, per la verità, in un campo in particolare. Un autentico disastro, di cui si parlerà a lungo. Ma come cambia la classifica senza errori arbitrali dopo questo turbolento turno di campionato? Andiamo a vedere tutti gli episodi da moviola e le partite falsate.

Errori arbitrali: disastro Valeri in Fiorentina-Inter

Un disastro. Non si possono trovare altre formule per inquadrare la direzione di Valeri in Fiorentina-Inter. Una successione di errori gravi e determinanti. Uno addirittura compiuto dopo aver rivisto le immagini al Var. Stiamo parlando naturalmente del mancato rosso a Dimarco per l’entrata killer su Bonaventura, che avrebbe potuto cambiare la gara. Tanti dubbi anche sul rigore concesso all’Inter per il contatto Lautaro-Terracciano e sul gol del 3-3 viola, viziato da un fallo di Jokic. Inspiegabile anche il mancato fischio sul fallo di Dzeko su Milenkovic nell’azione del 3-4. Insomma, tre errori gravi pro Inter e uno pro Fiorentina: il match del Franchi sarebbe dovuto finire 2-1 per i toscani.

Errori arbitrali: la direzione di Irrati in Roma-Napoli

Inspiegabili anche gli attacchi di Mourinho all’arbitro Irrati al termine di Roma-Napoli. Un solo episodio controverso, peraltro giudicato dal fischietto di Pistoia a favore dei giallorossi dopo il consulto Var: quello del rigore per contatto Ndombele-Rui Patricio, prima assegnato e poi revocato. Decisione sacrosanta: ci troviamo di fronte, infatti, a un episodio uguale a quello di Fiorentina-Inter (contatto Lautaro-Terracciano) in cui peraltro Valeri, sbagliando, aveva concesso il penalty.

Errori arbitrali: le altre partite dell’undicesima giornata

Pochi episodi dubbi nelle altre partite del turno. Si lamenta il Lecce per il rigore del vantaggio del Bologna, concesso per il fallo di Gendrey su Aebischer: l’errore di Sozza, semmai, è nel non aver ravvisato subito gli estremi della massima punizione. Sacrosanta anche l’espulsione di Muriel nel finale di Atalanta-Lazio, ben diretta da Abisso. Dubbi invece sulla direzione di Maresca in Cremonese-Sampdoria: giusto il rigore per i grigiorossi poi sbagliato da Dessers – pestone di Amione su Okereke – mentre manca un penalty per parte, alla Samp per una trattenuta di Lochoshvili su Sabiri, alla Cremonese per un altro intervento maldestro di Amione, stavolta su Ciofani.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 29 NAPOLI +2 27 MILAN 26 MILAN – 26 LAZIO 24 LAZIO -1 25 ATALANTA 24 ATALANTA +2 22 ROMA 22 UDINESE – 21 UDINESE 21 ROMA +1 21 INTER 21 JUVENTUS -1 20 JUVENTUS 19 INTER +3 18 SASSUOLO 15 FIORENTINA -6 16 TORINO 14 SASSUOLO – 15 SALERNITANA 13 TORINO – 14 EMPOLI 11 SPEZIA -4 13 BOLOGNA 10 SALERNITANA +1 12 FIORENTINA 10 LECCE -3 11 MONZA 10 EMPOLI – 11 SPEZIA 9 MONZA +1 9 LECCE 8 BOLOGNA +3 7 SAMPDORIA 6 SAMPDORIA – 6 VERONA 5 VERONA – 5 CREMONESE 4 CREMONESE +1 3

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan