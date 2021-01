Serie A: le decisioni del giudice sportivo

Dopo la diciannovesima giornata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata cinque giocatori.

Si tratta di Samir dell’Udinese che non giocherà nella trasferta dei bianconeri a Spezia, di Robin Goosens che salterà la delicata sfida in chiave Europa della sua “Dea” contro la Lazio. Inoltre saltano un turno di campionato Dejan Kulusevski che non sarà a Genova per la gara della Juventus contro la Sampdoria; Giangiacomo Magnani dell’Hellas Verona che non farà parte della trasferta dei gialloblu a Roma nel posticipo domenicale contro i giallorossi e Nahitan Nandez del Cagliari che non giocherà la gara cpontro il Sassuolo.

