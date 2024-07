Spagna-Inghilterra, moviola: un rigore negato, Kane graziato, la prodezza arbitrale sul gol e la scelta di Rosetti

La prova di Letexier all’Olympiastadion di Berlino nella finale di Euro2024 analizzata ai raggi X da Marelli, il fischietto francese ne ha ammoniti 4

Trentacinque anni, arbitro da oltre 150 presenze in Ligue 1, Francois Letexier – scelto un po’ a sorpresa dall’Uefa per la finale Francia-Spagna – aveva debuttato benissimo ad Euro2024 in Croazia-Albania e si era ripetuto in Danimarca-Serbia e Spagna-Georgia. Il fischietto francese è considerato tra i migliori arbitri europei, nonostante la giovane età. Nella Champions League 2023/24 ha diretto un totale di 6 partite. Partendo dalla fase preliminare della competizione, dove ha seguito l’incontro tra Anversa e AEK Atene, ha successivamente arbitrato tre partite della fase a gironi, compresa la sconfitta del Napoli al Santiago Bernabéu contro i 14 volte campioni d’Europa del Real Madrid. Agli ottavi di finale ha diretto allo stadio Olimpico di Roma la partita di andata tra Lazio e Bayern Monaco, vinta dalla squadra bianco-celeste. Per concludere, gli è stata assegnata la gara d’andata dei quarti di finale tra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e i campioni in carica del Manchester City, terminata per 3-3. Il fischietto francese è stato anche il direttore di gara di Roma-Brighton in Europa League e della Supercoppa Europea di quest’anno disputata ad agosto da Manchester City e Siviglia e vinta ai rigori dagli inglesi oltre che del ritorno di Europa League tra Atalanta e Liverpool ma come se l’è cavata ieri a Berlino?

I precedenti di Letexier con Inghilterra e Spagna

Oltre al successo con la Georgia, la Spagna è stata diretta da Letexier in una sola altra occasione, in cui arrivò un pareggio in Nations League, 2-2 contro la Repubblica Ceca. Esordio assoluto, invece, con la nazionale maggiore dei Tre Leoni. Il fischietto francese ha, infatti, arbitrato solo le Under 21 e 20 inglese, due gare in totale, con altrettante sconfitte: 2-0 con il Portogallo agli Europei U21 del 2021 e 4-3 contro la Francia per l’U20, addirittura nel 2015.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, con Marcianiak IV uomo e Brisard al Var, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: 47′ Nico Williams, 73′ Palmer, 86′ Oyarzabal,. 92’ Nacho.

Spagna-Inghilterra, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Primo giallo al 25′: brutta entrata col piede a martello di Kane su Fabian Ruiz, ammonizione inevitabile ma forse ci stava anche il rosso. Al 31′ ammonito Dani Olmo per gioco pericoloso su Rice. Al 35′ Rice rischia il rigore, su azione di corner per la Spagna: rifila un calcetto e poi trattiene Laporte, senza guardare la palla, Il centrocampista dell’Arsenal viene graziato da Letexier: non c’è calcio di rigore e non c’è nemmeno un richiamo al monitor da parte della Sala VAR. Al 53′ Stones atterra Morata sulla trequarti, per Letexier ci sono gli estremi per ammonire. Al 92′ ammonito Watkins per un intervento duro ai danni di Nacho. Infine pochi dubbi sulla regolarità del goal del 2-1 di Mikel Oyarzabal, subentrato in precedenza a Morata: la posizione dell’esterno della Real Sociedad, prima che questi batta Pickford da un passo, è buona. Un ginocchio di Stones tiene infatti in gioco Oyarzabal sul perfetto centro radente di Cucurella: dopo un rapido check, la rete viene dunque giustamente convalidata e Spagna-Inghilterra finisce 2-1.

Per Marelli scelta azzeccata di Rosetti

A commentare la prestazione dell’arbitro è Luca Marelli. L’esperto di Dazn scrive su Facebook: “Abbiamo assistito ad una gara molto combattuta, esteticamente apprezzabile (in un Europeo mediamente modesto per mille motivi, in primis una stagione massacrante) che Letexier ha “vinto” nella prima mezz’ora con le ammonizioni di Kane e Dani Olmo (entrambe perfette, per imprudenza). In quel momento Letexier ha posizionato la ben conosciuta “asticella” oltre la quale i giocatori non sono mai andati per un’ora, prima delle ultime due ammonizioni (entrambe mandatory, obbligatorie). Non lo scopriamo certo oggi Letexier: Rosetti ha puntato da subito sul francese nonostante la giovane età e la poca esperienza internazionale, già la convocazione per Germania 2024 era parsa un premio per la crescita mostrata.

Invece lo abbiamo visto addirittura nella finale anche se, a mio parere, non era questo il programma iniziale: non ci crederei nemmeno se me lo dicesse Rosetti in persona che Letexier era l’arbitro ipotizzato ad inizio europeo con la designazione per Croazia-Albania, Danimarca-Serbia (partite di seconda fascia) e per l’ottavo Spagna-Georgia (con tutto il rispetto, l’ottavo più scontato).

Come spesso capita si sono allineati i pianeti e si è arrivati a questa scelta: Turpin apparso in condizioni non eccezionali che offre una prestazione disastrosa all’esordio, Makkelie in ripresa ma non ancora lo splendido arbitro visto agli esordi, Oliver e Taylor tagliati fuori per l’Inghilterra in finale, Orsato non brillantissimo in Germania-Svizzera. Marciniak, probabilmente, paga la pessima direzione di Real Madrid-Bayern, accompagnata da mille polemiche. Detto ciò, ha sempre ragione chi azzecca la scelta giusta: Rosetti ha scelto un arbitro che ha offerto una prestazione di altissimo livello, ben coadiuvato da due ottimi assistenti (straordinaria la valutazione di onside sulla rete decisiva della Spagna)”.